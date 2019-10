Esalta la Modalità Scura iOS 13 con questi sfondi per iPhone

Tra le principali novità di iOS 13 la presenza della Modalità Scura a livello di sistema. Un po’ come accaduto su Mac, anche su iPhone è possibile attivare la Dark Mode, che trasforma l’interfaccia in tonalità scure, laddove possibile sostituendo gli sfondi bianchi in schermate nere o comunque scure. Non solo questo incrementa la durata della batteria, secondo alcuni test fino al 30% in più, ma affatica meno anche la vista. Ecco come potenziare la dark Mode iOs 13 con gli sfondi per iPhone appositi.

E’ la redazione di idownloadblog a pubblicare alcuni sfondi per iPhone ottimizzati per la modalità scura. Si tratta, per lo più, di sfondi appartenenti alle vecchie versioni di iOS, appositamente ridisegnati con tonalità scure, grazie alle quali sfruttare pienamente la modalità Dark. Ci sono sfondi ripresi dalla versione di iOS 5, quello con le bolle, altri ripresi da iOS 7, 8,9 e e dal più recente iOS 11.

Il comune denominatore di questi sfondi è, naturalmente, la modalità scura, quindi si tratta di immagini con tinte principali in scala di grigio, e con numerose parti nere. Sulla stessa pagina, inoltre, sono presenti anche alcuni sfondi originali, creati da artisti e diffuse via Twitter.

Alcune di queste propongono anche parti colorate, ma sempre con tonalità che tendono al colore scuro, o che comunque che ben si adattano per un uso serale del dispositivo, quindi per non abbagliare l’utente.

Per il download vi basterà aprire la galleria soprastante. A questo indirizzo vi spieghiamo come creare sfondi per iPhone e iPad. Da qui potete leggere tutte le nostre notizie dedicati al tema degli sfondi per i dispositivi Apple, quindi non solo per iPhone e iPad, ma anche per Mac.