Alcuni utenti Apple TV lamentano crash nell’app TV con tvOS 13

L’app TV è una parte fondamentale dell’esperienza di Apple TV, tanto che ha un proprio pulsante fisico sul telecomando Siri. Apple utilizza l’app TV come veicolo per unificare i contenuti di app video di terze parti installate, dei canali Apple TV, e degli acquisti iTunes. Presto, anche per unificare programmi TV e film Apple TV+. Eppure, alcuni utenti Apple TV stanno lamentando crash nell’app TV con tvOS 13.

A giudicare dalle segnalazioni, l’app TV si arresta in modo anomalo quando l’utente naviga, di solito al primo passaggio, verso il basso nella scheda Guarda ora. Questo problema sembra essere collegato all’ultimo aggiornamento di tvOS 13, che ha introdotto una riprogettazione parziale dell’app TV.

La problematica sembra riguardare sia i dispositivi Apple TV HD, sia il set to box Apple TV 4K , essendo il problema legato a tvOS 13.0, l’attuale versione pubblica. Non è un problema universale, ma appare abbastanza diffuso dai rapporti che si stanno susseguendo in rete. L’app TV, su altre piattaforme, non sembra essere interessata dallo stesso problema.

Ovviamente il crash brusco in un’app di base dell’ecosistema Apple danneggia sostanzialmente l’esperienza della piattaforma TV. Inoltre, il lancio di Apple TV+ è dietro l’angolo e poiché l’app TV è l’unico luogo in cui poter guardare i contenuti TV+, è evidente la gravità del problema.

Al momento, ricordiamo, tvOS 13.2 è in fase beta diffusa agli sviluppatori, ma non non è chiaro se sia in grado di risolvere il bug. Inoltre, l’installazione di una beta di tvOS è pericolosa, in quanto non esiste un modo semplice per tornare indietro e ripristinare il sistema, poiché nell’ultimo set-top box di Apple TV manca di una porta USB (anche se recentemente abbiamo scoperto che c’è una speciale porta di diagnostica Lightning nascosta). In ogni caso, se state riscontrando il bug segnalato in questo articolo, il consiglio è semplicemente quello di aspettare un aggiornamento ufficiale Apple, che potrebbe anche arrivare lato server, senza necessità di intervento da parte dell’utente.

Sembra, inoltre, che i cambiamenti a tvOS 13 non siano stati particolarmente graditi da parte degli utenti, infastiditi dalle modifiche delle funzionalità Top Shelf per le app TV e musica. Ricordiamo, infatti, che tvOS 13 introduce un nuovo design panoramico a schermo intero per Top Shelf, ma gli utenti sono frustrati dal fatto che Apple abbia modificato i feed dei contenuti utilizzati. In precedenza, l’app TV mostrava la coda Up Next come elementi Top Shelf, consentendo un facile accesso con un clic per iniziare a guardare i nuovi episodi di ciò che si stava guardando in precedenza. Allo stesso modo, l’app Music mostrerebbe gli album aggiunti di recente.

Questi cambiamenti hanno frustrato gli utenti di Apple TV, che spesso utilizzano la funzione come navigazione principale per la coda di riproduzione, spesso senza nemmeno lanciare l’app TV. Questa comodità è stata rimossa e agli utenti viene ora presentato in anteprima ciò che è essenzialmente… una pubblicità. Sfortunatamente, le ultime beta di tvOS 13.2 non hanno fatto nulla per modificare questa situazione.

