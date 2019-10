Attesa ondata di novità Apple 2020, dal visore per la realtà aumentata ai Mac ARM

L’argomento suona bene e ha fatto breccia persino davanti al banco dei bar: dopo Steve Jobs la multinazionale di Cupertino non innova più, ma il prossimo anno potrebbe smentire pessimisti e disfattisti perché è atteso un carico di novità Apple 2020 che va dal visore per la realtà aumentata ai Mac ARM e non solo.

Anticipazioni in questo senso trapelano periodicamente ormai da anni, ma ultimamente un numero sempre maggiore di previsioni da fonti diverse puntano tutte nella stessa direzione. L’arrivo nel 2020 del visore Apple AR è già stato indicato dall’attendibile analista Ming Chi Kuo, per ben due volte, che finora raramente ha sbagliato le sue previsioni sulle novità in arrivo dalla multinazionale. La stessa data è stata anticipata fin dal 2017.

Stesso discorso sui Mac ARM con processori progettati da Cupertino di cui sentiamo parlare dal 2016 e anche prima: anche per queste macchine Ming Chi Kuo e non solo indicano l’arrivo nel 2020. Persino Intel è convinta che Apple costruirà i suoi processori per Mac con arrivo previsto per il prossimo anno.

Ora lo dice anche Mark Gurman sulle pagine di Bloomberg: le novità Apple 2020 includeranno anche Apple Watch con il monitoraggio del sonno. Ma il visore Apple per la realtà aumentata e i Mac ARM saranno affiancati da iPhone 2020 pronti per la tecnologia 5G, prospettando così un catalogo di novità e prodotti decisamente molto interessante.

I dettagli sulle novità in arrivo purtroppo scarseggiano, ma per il visore Apple di realtà aumentata viene descritto come un dispositivo da abbinare a iPhone in grado di visualizzare messaggi, email, mappe all’interno del campo visivo dell’utente. Per la prima volta viene anche indicata la disponibilità di videogiochi, oltre alle discussioni in corso a Cupertino per dotare anche il visore di realtà aumentata di un App Store dedicato.

Vero che si tratta di anticipazioni, ma vale la pena ricordare che l’esistenza sia del visore che dei Mac ARM nei laboratori di Cupertino per prove e test è stata confermata da diversi indizi scovati in iOS 13 e anche in macOS.

Vale sempre una avvertenza: da sempre Apple è nota per rilasciare dispositivi e prodotti solo quando è assolutamente certa che esperienza utente, facilità d’uso e funzioni siano sufficientemente maturi per il debutto. Così è sempre possibile che Apple decida di posticipare i propri piani se ritiene che siano ancora necessari ritocchi e miglioramenti.