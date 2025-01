L’uomo che ha fatto esplodere un Cybertruck a Las Vegas ha chiesto consigli a ChatGPT

Pubblicità

Matthew Livelsberge, il soldato che il primo dell’anno ha fatto esplodere un Tesla Cybertruck fuori dal Trump Hotel di Las Vegas, ha sfruttato ChatGPT per prepararsi. Lo ha rivelato Kevin McMahill, sceriffo della Clark County/Las Vegas Metropolitan Police, spiegando che Livelsberger ha chiesto lumi a ChatGPT su varie questioni, inclusi quesiti sugli esplosivi, su come farli detonare. su come farli detonare con un colpo di pistola, nonché informazioni su dove acquistare legalmente armi, materiale esplosivo e fuochi d’artificio lungo il suo percorso, quali sono i più grandi negozi di armi a Denver, dettagli sui target, ecc.

A riferirlo è il sito statunitenese The Hill che riporta, tra le altre cose, anche dichiarazioni di McMahill. “Sapevamo che l’intelligenza artificiale avrebbe cambiato le regole del gioco per tutti noi prima o poi, in tutte le nostre vite”, ha dichiarato lo sceriffo. “Penso che questo sia il primo incidente di cui sono a conoscenza sul suolo statunitense in cui ChatGPT viene utilizzato per aiutare un individuo a costruire un dispositivo specifico”.

Liz Bourgeois, portavoce di OpenAI, è intervenuta per difendere l’IA di ChatGPT spiegando che quanto indicato è tutto liberamente disponibile sul web e che l’IA ha fornito avvertimenti contro attività dannose o illegali: “Siamo addolorati per questo incidente e ci impegniamo a far sì che gli strumenti di intelligenza artificiale vengano utilizzati in modo responsabile. I nostri modelli sono progettati per rifiutare istruzioni dannose e ridurre al minimo i contenuti dannosi. In questo caso, ChatGPT ha risposto con informazioni già disponibili pubblicamente su Internet e ha fornito avvertimenti contro attività dannose o illegali”. OpenAI ha riferito che sta collaborando con le forze dell’ordine a supporto delle indagini.

Nell’attacco, ricordiamo, l’autore ha perso la vita, un 37enne in seguito identificato come un soldato delle forze speciali USA, che soffriva probabilmente di un disturbo da stress post-traumatico.

