I robot di Dreame aggiungono braccia, gambe e AI per pulire ovunque

Pubblicità

Dreame ha presenziato alla fiera di Las Vegas per svelare le novità dell’anno sul fronte della pulizia domestica puntando soprattutto su intelligenza artificiale e robotica di ultima generazione.

I nuovi aspirapolvere automatici ancora più robotici…

Tra le principali novità segnaliamo la serie X50 che si distingue innanzitutto per l’integrazione di ProLeap, un sistema che permette ai robot di superare ostacoli anche di 6 cm di altezza come soglie e gradini grazie a gambe robotiche retrattili che sollevano il dispositivo per facilitarne il passaggio e consentirgli di pulire senza interruzioni anche in ambienti più complessi come bagni, cucine e balconi.

Nuova anche la navigazione VersaLift che si avvale di un sensore DToF (Time of Flight) per abbassare il robot fino a soli 8,9 cm e far sì che possa così accedere facilmente a spazi ristretti come quelli presenti sotto i mobili bassi.

Inoltre è stata migliorata la precisione nella navigazione di questi robot combinando una percezione di tipo 3D a immagini RGB, laser a due linee e una telecamera AI con illuminazione a LED, tutti strumenti che insieme gli permettono di evitare ostacoli con maggiore efficienza ed ottenere di conseguenza una pulizia profonda anche nelle zone normalmente più difficili da raggiungere.

…e due concept con tanta AI

Sempre nell’ottica di ottenere una pulizia di precisione è stato presentato anche il braccio robotico Bionic Multi-Joint. Trattasi ancora di un concept, ma già in questa prima versione mostrata al pubblico raggiunge importanti risultati. Con un design simile a quello di un braccio umano, utilizza un modulo motore a 4 snodi che gli consente di estendersi fino a 30 cm e sollevare oggetti fino a 400 grammi – come giocattoli o scarpe – eliminando quindi la necessità di intervento manuale.

Usa le ultime tecnologie in fatto di intelligenza artificiale per riconoscere e afferrare oggetti in modo da facilitare la pulizia di angoli e spazi stretti ed è persino in grado di usare automaticamente spazzole e spugne per accontentare anche esigenze specifiche di pulizia.

Altra novità vista in fiera è il dock di sostituzione Multi-Mop, un sistema intelligente che può contenere fino a tre paia di panni mop e passare automaticamente da un panno all’altro per pulire in modo specifico diverse aree della casa (dal soggiorno alla cucina, passando per il bagno).

È progettato per ottimizzare i panni in base alla tipologia di sporco (ad esempio, macchie di grasso o di animali domestici), assicurando così che ogni stanza venga pulita con un panno fresco e specifico e al contempo evitando la diffusione di germi e batteri.

Altro dal CES 2025

Per tutte le notizie dedicate all’edizione 2025 della fiera dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas vi basta sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.