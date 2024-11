Il robot eufy Clean L60 vi pulisce casa, si svuota da solo e costa solo 224 €

Pubblicità

Di aspirapolvere automatici il mercato è ormai abbondantemente saturo ma pochi si fanno notare come eufy Clean L60 per caratteristiche, funzioni e tecnologie anche in rapporto al prezzo per cui è proposto.

Ha una potenza di aspirazione di 5.000 Pa quindi riesce a rimuovere facilmente polvere, capelli e briciole, rendendo i pavimenti perfettamente puliti in un solo passaggio, anche se in casa circolano animali domestici specie in quegli ambienti dove i peli tendono ad accumularsi facilmente.

A rendere speciale questo modello è anzitutto la Hair Detangling Technology, che vi risparmia la faticosa (oltre che poco piacevole) operazione di rimozione dei capelli aggrovigliati. La spazzola infatti è accompagnata da un sistema che si occupa di tagliare i capelli evitando così fastidiosi inceppamenti.

Tenete inoltre presente che è dotato di un sistema di autopulizia tramite cui la polvere e i detriti raccolti nel contenitore vengono trasferiti automaticamente nella stazione di svuotamento (ha una capienza di 2,5 litri) quando torna alla base di ricarica. Questo significa che, stando alla scheda tecnica, ci si può dimenticare di svuotare il robot anche per due mesi.

Si muove attraverso il sistema di navigazione laser iPath che impiega la tecnologia Lidar per mappare la casa in modo da non lasciare spazi morti durante la pulizia e ottimizzare i percorsi per risparmiare tempo. Attraverso l’app AI.Map 2.0 è inoltre possibile personalizzare la pulizia ad esempio selezionando stanze specifiche da trattare, impostando zone vietate e sfruttando la mappatura multipiano per le case disposte su più livelli.

Immancabile poi la tecnologia BoostIQ di Eufy, che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando necessario, adattandosi così a superfici diverse per garantire una pulizia efficace anche su tappeti o moquette. Inoltre l’aspirapolvere è in grado di superare dislivelli fino a 20 mm quindi riesce ad attraversare senza difficoltà soglie e bordi dei tappeti.

Chi vuole può anche agganciare sul fondo un panno per la pulizia dei pavimenti che, umidificato attraverso il serbatoio dell’acqua, permette di eliminare polvere fine o tracce di sporco su pavimenti duri (il flusso d’acqua si regola tramite l’app).

Per finire: l’autonomia è di circa 120 minuti con una sola carica, è dotato di connessione WiFi e si può controllare tramite comandi vocali con Alexa e Google.

Dove comprare

eufy Clean L60 costa 349 € ed è in vendita anche su Amazon. Al momento è in super-offerta Black Friday: per poche ore potete portarvelo a casa al prezzo più basso mai registrato per questo prodotto: solo 224 €.