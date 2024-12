Apple pensa a un Magic Mouse del tutto nuovo

Pubblicità

Il Magic Mouse di Apple ha più 15 anni: il primo modello fu presentato il 20 ottobre del 2009 e all’epoca era davvero innovativo; non solo wireless ma con integrata anche la tecnologia Multi-Touch: al posto di pulsanti meccanici, rotelle o sfere di scorrimento, l’intera parte superiore è una unica superficie Multi-Touch.

La scocca, liscia e sensibile al tatto, gli permette di essere un mouse a pulsante multiplo o singolo con il supporto per gestualità Multi-Touch avanzate che permettono di scorrere documenti, immagini, siti, ecc.

Negli anni Apple ha migliorato solo leggermente il Magic Mouse: nel 2015 ha eliminato ad esempio le due batterie AA e offerto la variante ricaricabile; a ottobre di quest’anno è arriva la versione con la porta di ricarica USB-C al posto della Lightning.

Tra le critiche al Magic Mouse, il sistema di alimentazione che ne impedisce l’utilizzo durante la ricarica; si carica velocemente ma durante questa fase bisogna attendere e non è possibile usare il dispositivo di puntamento.

Nel mondo odierno fatto di interfacce touch, comandi vocali e gesture, i mouse non sono più essenziali come un tempo ma Apple è al lavoro per creare un nuovo mouse e risolvere una volta per tutte lamentele legale a questo dispositivo.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che un nuovo modello di Magic Mouse arriverà tra 12-18 mesi e che Apple sta pensando a una “revisione completa“. Tra i cambiamenti che dovremmo vedere, un nuovo sistema di ricarica, con il trasferimento della porta in questione, e forse un nuovo design ancora più ergonomico ma su quest’ultimo punto non vi sono certezze.

C’è da dire che, anche se tante persone non amano il Magic Mouse, c’è anche chi lo apprezza, lo loda e lo trova perfetto. Il gradimento di questi dispositivi varia da persone a persona. Di certo non esiste il dispositivo di puntamento perfetto; di certo un mouse che si adatta alla propria mano aiuta a ridurre gli sforzi e a tenere la mano in una posizione più naturale, per poter continuare a muoversi e fare clic tutto il giorno. A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come scegliere il mouse.