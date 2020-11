Evento Apple di Novembre, su YouTube c’è già il segnaposto

Apple ha già predisposto il segnaposto per il prossimo evento Apple del 10 novembre su YouTube. Lettori e appassionati possono appuntarsi i link che riportiamo in questo articolo oppure salvarli direttamente tra i preferiti del browser, così il 10 novembre sarete pronti per seguire il terzo evento autunnale di Apple. Nelle scorse ore è stata infatti ufficializzata questa data per l’annuncio dei primi Mac con Apple Silicon e di tutto quello che Apple potrebbe presentare in questa occasione.

L’appuntamento è per il 10 novembre alla solita ora, ovvero 10:00 del mattino a Cupertino che corrispondono alle 19:00 qui in Italia. Come sempre macitynet seguirà l’evento minuto per minuto, pubblicando le immagini più rappresentative dell’evento e trascrivendo in italiano e in tempo reale tutto quel che verrà svelato sul palco di Apple Park.

L’evento si potrà seguire in diretta streaming sul sito web ufficiale alla pagina Apple Events oppure direttamente da YouTube. Apple ha infatti appena pubblicato il segnaposto e, come ricorda nella descrizione del video, è possibile impostare un promemoria per non dimenticarsi di seguirlo non appena sarà partita la diretta.

«Join us for a special Apple Event on November 10 at 10 a.m. PST. Set a reminder and we’ll send an update before the show». Per seguire questa indicazione vi basta cliccare sul pulsante “Imposta promemoria”: l’icona contrassegnata da una campanella si illuminerà e il testo del bottone cambierà in “Promemoria attivato”.

In alternativa potete crearvi un promemoria con la vostra applicazione preferita sullo smartphone, ricordandovi di inserire tra le note: il link per seguire la diretta Apple su YouTube, invece per seguire la diretta in italiano con Macitynet si parte da questa pagina che verrà aggiornata per la nuova presentazione Apple del 10 novembre.

L’appuntamento è alle ore 18:30 con la nostra redazione alla pagina della diretta, dove potremo scaldare i motori commentando le novità in arrivo e rispondendo alle vostre curiosità e alle eventuali domande che potrete proporci.

L’evento si intitola One More Thing perché in effetti c’è ancora un’ultima cosa da dire: dopo Apple Watch 6 e iPad il 15 settembre, iPhone 12 e HomePod mini il 13 ottobre, Apple deve ancora presentare l’altra grande novità dell’anno: i primi Mac con Apple Silicon. Ne avevamo avuto un assaggio a giugno durante la WWDC 2020, occasione questa in cui sono state mostrate le potenzialità del nuovo macOS Big Sur che accompagnerà la nuova generazione di Mac che sta per arrivare.