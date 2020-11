Solo 113 € lo smartwatch HONOR MagicWatch 2: prezzo imbattibile e spedizione gratis

Tra gli smartwatch con il migliore rapporto qualità prezzo c’è ancora il sempre eccellente HONOR Magic Watch 2, versatile e funzionale, caratterizzato da un design che fa ancora impallidire molti altri indossabili della concorrenza. Il modello più grande, quello da 46 mm è in offerta con spedizione gratis dall’Italia, al prezzo di 113 euro utilizzando il coupon PITLONG.

HONOR MagicWatch 2 propone ancora oggi caratteristiche tecniche e funzionalità di alto livello. Al suo interno il processore Kirin A1, grazie al quale l’orologio consente di affrontare 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, dalle modalità outdoor come la corsa, l’arrampicata e il triathlon a quelle indoor come il nuoto, l’allenamento a corpo libero, gli attrezzi ecc.

Utile anche per il controllo della salute, grazie alle 3 tecnologie che coinvolgono i diversi aspetti della giornata tipo: TruSleep 2.0 per il sonno eHUAWEI TruSeen per lo stress, mentre non manca il controllo del battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

HONOR MagicWatch 2 nella versione a 46 mm permette di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth in movimento, sia con le cuffie che con l’altoparlante e il microfono incorporati anche se vi trovate lontani dal telefono. Supporta inoltre notifiche dai messaggi di testo, e-mail e calendario e tutti i contenuti vengono mostrati sullo schermo quando HONOR MagicWatch 2 è connesso al telefono.

È inoltre semplice accedere ad app incorporate come il Meteo, Allarme, Timer, Trova il mio telefonoe molte altre. HONOR MagicWatch 2 è inoltre dotato di 4GB di spazio, 2GB dei quali possono essere usati per la musica consentendo di inserire fino a 500 canzoni in modo da poter ascoltare la tua musica preferita senza portarti dietro il telefono.

Al momento si acquista online al prezzo più basso di sempre pari a 113 euro cliccando su questo link diretto, applicando il coupon PITLONG in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.