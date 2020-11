Fornite si prepara a PS5 e Xbox Series X con il prossimo aggiornamento

Epic Games ha rivelato ulteriori dettagli su ciò che ci si può aspettare da Fortnite su PlayStation 5, Xbox Serie X e Xbox Serie S. Le versioni di nuova generazione del battle royale saranno disponibili per le console non appena saranno rilasciare a prossima settimana. Epic afferma che si tratta di nuove build native, progettate per ottenere di più dalle nuove console.

La modalità schermo diviso funzionerà a 60 fotogrammi al secondo su tutte e tre le console. Come nel caso di Xbox One X, Fortnite girerà in 4K a 60 fps su Series X e PS5, e in 1080p a 60 fps su Series S. Inoltre, PS5 e Series X avranno una grafica più dinamica. Gli alberi e l’erba risponderanno alle esplosioni e ci sono miglioramenti per gli effetti di fumo, liquidi, nuvole e tempeste.

Le prestazioni di caricamento di Fortnite sono state migliorate sulle nuove console, quindi l’utente dovrebbe essere in grado di entrare in partita più velocemente. Epic sta anche implementando il supporto per la funzione Attività di PS5, così da poter scegliere la modalità di gioco direttamente dalla schermata principale. Questo dovrebbe rendere ancora più veloce la partecipazione ad una battaglia. Ancora, la versione PS5 supporterà la funzione feedback tattile del controller DualSense.

Epic nulla ha detto del supporto al ray tracing di Fortnite su Series X e PS5, che potrebbe dunque non arrivare subito. L’editore ha abilitato quella tecnologia e DLSS sulla versione PC a settembre. Nel frattempo, Fortnite sta riportando il classico Throwback Axe Pickaxe dal capitolo uno come omaggio per tutti i giocatori a partire dal 4 novembre.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Fortnite sono disponibili da questa pagina. Invece per tutte le notizie che parlano di Videogiochi e Console si parte dai rispettivi collegamenti.

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.