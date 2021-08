F9-5 TWS, gli auricolari true wireless su Amazon a 13,99 euro con codice sconto

Quanti fossero alla ricerca di un ottimo paio di auricolari completamente wireless, ecco la promozione che stavate aspettando. F9-5 TWS si acquistano su Amazon a 13,99 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Gli auricolari non sono simili ad AirPods nel design, in quanto propongono la classica forma a bottone. Novità interessante, invece, è quella relativa alla presenza di un display LCD presente nel case di ricarica, che mostra esattamente lo stato di carica dei due auricolari.

Sono dotati di tecnologia touch, e grazie alla pressione di appena due secondi sulla superficie tattile è possibile attivare l’assistente vocale. Gli auricolari godono di una tecnologia per l’accoppiamento automatico, e anche grazie alla presenza del bluetooth 5.0 possono abbinarsi velocemente e in modo completamente automatico: ogni qual volta si apre il case di ricarica e si estraggono le cuffie, queste verranno abbinate all’ultimo dispositivo in uso. Una volta inseriti nel case, invece, gli auricolari vengono automaticamente spenti, e dopo essersi scollegati iniziato a caricare.

Il case di ricarica propone una potente batteria da 2000 mAh, così da prolungare a dismisura l’autonomia degli auricolari stessi. Tra le caratteristiche principali delle cuffie la presenza del supporto al suono surround 8D HiFi, cancellazione del rumore CVC 8.0, e chiamata binaurale HD.

Sono compatibili con iOS e Android e godono della certificazione IPX5, dunque adatte per lo sport, impermeabili e resistenti al sudore, così da poter ascoltare la musica nei giorni di pioggia e durante l’allenamento.

F9-5 TWS si acquistano solitamente su Amazon a 34,99 euro, ma grazie al codice RP58A3H7 sconto li pagherete appena 13,99 euro.