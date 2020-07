Facebook Messenger iOS umilia FaceTime con la condivisione schermo

A partire da oggi gli utenti di Facebook Messenger iOS possono attivare la condivisione schermo per vedere fotografie, navigare in rete e sui social, e altro ancora, condividendo tutto con i propri interlocutori, sia nelle conversazioni e chat di gruppo che nelle videochiamate.

Si tratta di una novità di rilievo per l’app del social network di Mark Zuckerberg, soprattutto tenendo in considerazione che Apple non ha ancora provveduto a integrare una funzione equivalente in FaceTime. Ricordiamo che prima di approdare in Facebook Messenger, la condivisione schermo è risultata già disponibile in precedenza su Facebook nella versione web e poi anche nelle app per desktop.

L’utilizzo è davvero molto semplice. Durante una videochiamata con Facebook Messenger l’utente può aprire il menu in basso nello schermo dove ora appare la nuova funzione Share Your Screen per la condivisione dello schermo in tempo reale. Nel momento in cui scriviamo la funzione è disponibile per tutti gli utenti nel mondo, ma senza raggiungere il limite massimo di 50 persone per le videochiamate di Messenger Rooms. In un post pubblicato dal social, Facebook precisa le limitazioni attuali ma anticipa anche che presto verranno superate:

«La condivisione dello schermo consente alle persone di condividere istantaneamente il proprio schermo con gli amici e la famiglia uno contro uno o in una videochiamata di gruppo con un massimo di otto persone e fino a 16 persone nelle stanze mentre utilizzano Messenger sui propri dispositivi mobili. Sappiamo che le persone stanno cercando di rimanere in contatto più che mai e la condivisione dello schermo è l’ultima funzionalità che stiamo implementando per avvicinare le persone.

Presto aggiungeremo la possibilità di controllare chi può condividere il loro schermo in Rooms ed espandere il numero di persone con cui puoi condividere il tuo schermo fino a 50 all’interno di Messenger Rooms. Con questi nuovi controlli, i creatori di Room saranno in grado di determinare se limitare la possibilità di condividere lo schermo solo a se stessi o rendere la funzione disponibile a tutti i partecipanti durante la creazione di una room e durante la chiamata».

