Pixelmator Pro 1.7 offre testo su tracciato e altre novità su Mac

Gli sviluppatori lituani di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno rilasciato Pixelmator Pro 1.7, aggiornamento del pluripremiato software Mac (oltre che nelle versioni dedicate per iPhone e iPad) per l’editing e ritocco di immagini.

La versione Pixelmator Pro 1.7, nome in codice “Sequoia”, integra funzionalità come il testo su un percorso, la rotazione della vista (per ruotare il quadro in modo non distruttivo, senza trasformare l’immagine stessa, funzione utile ad esempio per facilitare il disegno in particolari situazioni), una nuova schermata di benvenuto e la versione 3 della tecnologia di Machine Learning “Super Resolution”.

La funzione che permette di posizionare il testo lungo un tracciato permette che un testo segua esattamente la forma di una determinata curva o un percorso preciso lungo un profilo o tutto attorno a un soggetto in particolare. La funzione fa parte degli strumenti di testo ed è possibile selezionare “Testo circolare”, “Testo su un percorso” e “testo a forma libera”; è anche possibile usare questi strumenti per creare livelli di testo con percorsi e forme personalizzate su percorsi. Il “motore” grafico sfruttato è quello di macOS è quindi sono supportati anche i font SVG e le emoji.

La possibilità di ruotare il canvas (l’area di disegno) è utile per artisti digitali e illustratori; è una funzione che gli utenti richiedevano da tempo e gli sviluppatori riferiscono di avere lavorato a lungo per renderla semplice da utilizzare. È possibile usare le tradizionali gesture multi-touch, e se usate una tavoletta grafica o un mouse basta premere la barra spaziatrice per ruotare l’area come desiderato.

Dalla schermata di benvenuto è possibile creare un nuovo documento vuoto, aprire immagini dalla libreria Foto e navigare tra le immagini salvate sul Mac. Chi non gradisce la nuova schermata all’avvio può anche disattivarla.

Gli sviluppatori di Pixelmator riferiscono di migliorie alla tecnologia di machine learning Super Resolution e al supporto dei file RAW. È stata aggiunta una barra progressiva e il supporto per l’upscaling delle foto RAW conservando allo stesso tempo i dati grezzi.

Pixelmator Pro 1.7 è completamente compatibile con macOS 10.15 Catalina, incluso il supporto per Sidecar. Questa funzione consente agli utenti di ampliare lo spazio di lavoro su Mac utilizzando un iPad come secondo monitor dove visualizzare finestre e altri elementi di Pixelmator.

Nel momento un cui scriviamo dal Mac App Store è possibile scaricare Pixelmator Pro 1.6.4. L’ultima versione richiede macOS 10.13 o versioni seguenti, “pesa” 199,6 MB ed è in vendita a 43,99 euro sul Mac App Store. L’aggiornamento è disponibile sul Mac App Store ed è gratuito per gli utenti di Pixelmator Pro.