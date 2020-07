OWC presenta un adattatore Thunderbolt 3/10 Gigabit Ethernet

OWC annuncia la disponibilità dell’adattatore Thunderbolt 3 10G Ethernet, accessorio che promette velocità reali di oltre 900MB/s, consentendo di trasferire un file di 50GB in meno di un minuto, perfetto per ambienti di video editing e i live stream di giochi.

La connessione dell’adattatore OWC Thunderbolt 3 10G Ethernet ai Mac o PC con porta Thunderbolt, spiega il produttore, permette di velocizzare il trasferimento dei file nei flussi di lavoro. È possibile accedere a reti Ethernet 10GBASE-T 10Gb o Network Attached Storage (NAS) per trasferire grandi file multimediali a oltre 900MB/s. L’adattatore è retro-compatibile con altri standard/protocolli Ethernet, inclusi 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T e 100BASE-Tx.

Un adattatore di questo tipo permette di collegare facilmente Mac e PC con Thunderbolt 3 a una rete multi-gigabit; queste reti sono supportate facilmente da Thunderbolt 3 che ha il doppio del throughput rispetto allo standard Thunderbolt 2. È possibile collegarsi a rete NBASE-T multi-gigabit usando semplici cavi Ethernet in rame (sono supportati cavi fino a 100m per Cat6a a 10G, Cat6 a 5G, e Cat5e a 2.5G), l’autonegoziazione della velocità, il Wake-on-LAN (per avviare computer in standby), l’AVB (bridging audio-video) per la sincronizzazione controllata dei flussi multimediali, prenotazione delle risorse e buffering.

Il dispositivo consiste in un piccolo box di allumino (materiale che facilita la dissipazione del calore): le dimensioni sono: 3,8cm x 8cm x 12,6cm; il peso è di 453 g. Per il funzionamento basta il collegamento alla porta Thunderbolt 3 e alla rete: non serve alimentazione esterna perché si alimenta direttamente dal bus. Negli Stati Uniti l’adattatore in questione è venduto 149 dollari, circa 130 euro. La garanzia è di 1 anno. Il cavo Thunderbolt è incluso (da 0,50cm) e il requisito minimo su Mac è macOS 10.13 o seguenti. Il codice del produttore è TB3ADP10GBE. È già in vendita su Amazon a 179,00 euro.