FaceTime da record, a Natale 2020 il più alto volume di chiamate

Il CEO di Apple Tim Cook, durante l’ultima conferenza finanziaria, ha affermato che la società ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda le chiamate FaceTime effettuate durante le festività natalizie. Apple ha battuto molti record nel trimestre festivo del 2020, dai ricavi alle vendite di prodotti diversi, ai proventi derivanti dai servizi. Si scopre che la società ha battuto un altro record a Natale, segnando il volume più alto mai registrato di chiamate FaceTime.

Cook, durante la presentazione dei risultati trimestrali di Apple, ha dichiarato che «Poiché il COVID-19 ci ha tenuti separati, abbiamo visto il più alto volume di chiamate FaceTime di sempre durante questo Natale». Non è chiaro se “questo Natale” si riferisca esclusivamente alla giornata del 25 dicembre, ai giorni di festa che includono anche la vigilia e Santo Stefano, o se addirittura è un termine esteso da intendersi per tutto il trimestre festivo. Cook, inoltre, non ha specificato la quantità esatta del volume delle chiamate FaceTime.

Il record FaceTime, tuttavia, non è sorprendente, per via della lontananza patita da amici e familiari, costretti a stare fisicamente separati per le vacanze dell’anno scorso a causa delle restrizioni del coronavirus. Inoltre, come affermato durante la conferenza, la base di installazione per iPhone è la più grande che sia mai registrata e Cook ha affermato che Apple ha segnato un numero record di attivazioni nell’ultima settimana del trimestre.

Durante la stessa conferenza, ancora, Cook ha ringraziato anche il suo staff, compresi i dipendenti degli Apple Store Store, per il lavoro svolto durante le vacanze, soprattutto in virtù del periodo non certamente fortunato. Ecco le sue parole:

Come sempre, non avremmo potuto rendere speciali così tante festività senza i nostri talentuosi e dedicati team di vendita che ci hanno aiutato a raggiungere un nuovo record di ricavi per la vendita al dettaglio, guidati dalle ottime prestazioni del nostro negozio online

