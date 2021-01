WhatsApp web richiederà l’autenticazione biometrica

Il collegamento dell’account Whatsapp al browser e all’app installata sul computer sta per diventare più sicuro. Presto infatti chi ha abilitato l’autenticazione biometrica sul proprio smartphone, dovrà utilizzare questo sistema per poter effettuare l’accesso al proprio account Whatsapp sul computer, ciò significa che se qualcuno ha modo di prendere il telefono dell’utente, non sarà in grado di leggere le chat quando tenterà di accedervi tramite browser o app.

La società, viste anche le recenti polemiche in merito ai cambiamenti sulle politiche della privacy, ci tiene a specificare che né Whatsapp né Facebook hanno accesso alle impronte digitali o alle scansioni del volto, né sono in grado di registrarle in qualche modo. Utilizzano infatti le stesse API che Apple e Android mettono a disposizione degli sviluppatori per integrare funzioni come queste.

Il nuovo sistema sarà abilitato per impostazione predefinita su tutti gli iPhone sui quali è presente il sensore Touch ID o Face ID ed è installata almeno la versione 14 di iOS, nonché sugli smartphone Android dotati di un qualche sistema di autenticazione biometrica, ciò significa che a meno di non voler disattivare questo sistema di sicurezza per l’intero dispositivo, per accedere a Whatsapp sul computer si dovrà necessariamente utilizzare questo nuovo sistema di sicurezza.

I dispositivi sui quali invece non è attivo alcun sistema biometrico, perché magari si preferisce sbloccarlo con un PIN, una sequenza o altro, potranno invece continuare a collegare l’account sul computer come si è fatto fino ad oggi (trovate la nostra guida qui). L’autenticazione biometrica per Whatsapp Web sarà disponibile in una delle future versioni dell’app per smartphone che sarà rilasciata entro le prossime settimane.

Ricordiamo che negli scorsi giorni WhatsApp ha annunciato la condivisione dei dati con Facebook, mossa che ha sollevato preoccupazioni e proteste da parte degli utenti. Per questa ragione la piattaforma di messaggistica ha prima rassicurato gli utenti e poi ha posticipato l’introduzione dei cambiamenti.

