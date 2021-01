Con iPhone 12 Apple supera Samsung e diventa primo costruttore al mondo

Non solo Apple incassa il miglior trimestre di sempre con fatturato storico di 111,4 miliardi di dollari ma, sempre grazie al grande successo degli iPhone 12, supera Samsung e torna a essere primo costruttore di smartphone al mondo. La riconquista del podio è rilevata nei dati preliminari di IDC che fotografano il mercato globale di smartphone negli ultimi tre mesi del 2020.

Visto che Apple non comunica più il numero esatto di terminali venduti, la stima degli analisti è di 90,1 milioni di pezzi, una crescita del 22,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, che spinge Cupertino a una quota di mercato del 23,4%. Nella presentazione dei risultati Tim Cook ha annunciato che ora la base di installato iPhone ha superato il miliardo di dispositivi nel mondo. Lo storico rivale Samsung ha spedito 73,9 milioni di terminali, in crescita del 6,2%, ma non sufficiente per tenere testa ad Apple, piazzandosi al secondo posto con il 19,1% del mercato.

La graduatoria dei primi 5 costruttori top registra cambiamenti come non succedeva da anni. La crescita più esplosiva è di Xiaomi, terzo classificato, che segna +32% con 43,3 milioni di smartphone spediti, Segue Oppo in quarta posizione che cresce del 10,7%: secondo gli analisti Xiaomi e Oppo sono i due marchi che più di tutti hanno tratto profitto dal crollo di Huawei che, limitata su tutti i fronti dal bando USA per parti, componenti, sistema operativo e software, cala del 42,4% e scende in quinta posizione.

Anche se con iPhone 12 Apple ritorna primo costruttore al mondo, questo vale per gli ultimi tre mesi del 2020. Per l’intero anno Samsung è primo con 266,7 milioni di unità, in calo del 9,8%, mentre Apple è seconda con 206.1 milioni di terminali in crescita del 7,9%.

Per quanto riguarda il mercato nel quarto trimestre gli smartphone crescono del 4,3%, invece per l’intero anno si registra un calo del 5,9%. Per IDC il blocco quasi totale per la pandemia di inizio 2020 è stato recuperato molto più rapidamente di quanto fosse immaginabile e prevedibile. Questo grazie alla domanda repressa a inizio anno, al passaggio al 5G, alle promozioni aggressive e anche alla popolarità dei terminali economici e di fascia media. Si prevede che questo andamento si protrarrà anche nei primi mesi di quest’anno.

Tutti i dettagli sulla trimestrale storica di Cupertino sono in questo articolo. Tutto quello che c'è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo approfondimento.