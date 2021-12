FIMI PALM 2, action camera 4K con gimbal incorporato

Se volete filmare i migliori momenti della vostra vita e trasformarli in videoclip d’effetto senza alcuna conoscenza tecnica in materia, l’arma segreta di cui avete bisogno ha un nome ed al momento è pure in sconto: si chiama FIMI PALM 2 e con la promozione in corso risparmiate più di 100 euro sull’acquisto.

Si tratta di una piccola videocamera con gimbal incorporato, capace di registrare video in 4K UHD assorbendo le vibrazioni grazie al sistema di stabilizzazione a tre assi: in questo modo si possono realizzare riprese fluide e di qualità cinematografica senza costosa attrezzatura da agganciare ad una tradizionale fotocamera e con ingombri pressoché minimi. Infatti misura all’incirca 14 x 4 x 3 centimetri e pesa intorno ai 150 grammi, il che la rende una soluzione tascabile da tenere sempre a portata di mano per filmare il mondo circostante senza perdere l’attimo.

Il manico la rende maneggevole e pratica da usare, e ci sono alcuni pulsanti che facilitano la ripresa, tra cui il tasto REC per avviare e fermare la registrazione, il joystick per orientare la videocamera con il solo movimento del pollice e un pulsante touch per ruotare la telecamera di 180 gradi e passare dalla modalità normale a quella selfie in un lampo. Ci sono anche le modalità di registrazione video particolari come il timelapse, lo slow motion (fino a 4x), lo zoom 3x e la modalità panorama per le foto.

Ci sono alcune funzioni che lo rendono davvero un ottimo prodotto: ad esempio il sistema integrato riconosce il volto del soggetto inquadrato e consente di selezionarlo per mantenerlo automaticamente al centro dell’inquadratura. Inoltre sono inclusi diversi preset che consentono di applicare degli effetti di transizione tra una scena e l’altra e aggiungere della musica di sottofondo in modo tale da non dover trasferire il video su un computer, un tablet o un telefono per elaborarlo prima della condivisione/visione (c’è comunque il modulo WiFi per fare tutto anche senza fili).

Sono ottime anche le specifiche tecniche: come detto registra in 4K UHD su microSD (da acquistare a parte) in formato MP4 e può anche scattare foto da 12 MP in JPG oppure in formato DNG per consentire un migliore fotoritocco coi software professionali. Ha una lente con apertura di diaframma pari a f/2.4 e con angolo di campo di 128 gradi (equivalente alla 14mm) e un’estensione ISO 100-3200.

Dentro c’è una batteria da 2.600 mAh che promette fino a 5 ore di autonomia con una sola carica e una presa jack audio da 3,5 millimetri per collegare un microfono esterno e migliorare sensibilmente la qualità audio. C’è comunque il microfono integrato per un funzionamento completo del dispositivo senza accessori che è accompagnato da alcuni algoritmi di cancellazione del rumore per migliorare la qualità del parlato in ambienti rumorosi. Sul fondo è anche presente un attacco standard a vite da 1/4″ per poterlo fissare ad un’asta o un treppiedi.

Se vi interessa acquistare FIMI PALM 2 al momento come dicevamo lo trovate in offerta online: anziché pagarlo 287,97 euro lo comprate 178,54 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.