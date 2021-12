I-Pro svela le videocamere fisheye più intelligenti al mondo

Le nuove videocamere di sicurezza i-PRO (Panasonic) fisheye a 360 gradi della serie-S sono presentate come le più intelligenti al mondo.

Queste nuove telecamere sono le prime della serie S a eseguire fino a 3 applicazioni di deep learning, stabilendo un nuovo riferimento nella gamma definita Standard consentendo di diventare un dispositivo intelligente adatto a un impiego business. Le telecamere possono eseguire applicazioni dal kit preinstallato di Business Intelligence di i-PRO, insieme ad altre importanti app come il Privacy Guard o applicazioni di terze parti utilizzando il kit di sviluppo software SDK – Software Development Kit.

Le app preinstallate gratuite permettono di rilevare il movimento, la mappatura termica, il conteggio di persone e veicoli e il riconoscimento di aree congestionate, come ad esempio l’assembramento di acquirenti fuori da un negozio. L’utilizzo delle potenti funzionalità di intelligenza artificiale con immagini a 360° di alta qualità fino ai margini dell’inquadratura rende l’analisi in tempo reale incredibilmente efficace e più accurata. Inoltre, di fondamentale importanza, aiuta a evitare problemi frequenti come la mancanza di distinzione quando due persone camminano a stretto contatto.

Al fine di utilizzare al meglio i dati generati dalle telecamere i-PRO, gli utenti possono facilmente gestire e visualizzare le analisi, integrando all’impianto il plug-in gratuito i-PRO Multi-AI System che gestisce gli allarmi provenienti dall’hardware i-PRO, in una dashboard facile da usare e intuitiva, insieme al loro sistema di gestione video. Aperto ai protocolli standard del settore, come ONVIF e MQTT, consente anche la connessione ai dashboard provenienti da fornitori terzi.

«Con queste nuove telecamere, stiamo estendendo ulteriormente la nostra strategia di fornire un strumento più semplice e intuitivo ai vantaggi dell’AI» dichiara Wanda Nijholt, Manager Marketing and Communications di i-PRO EMEA. «Allo stesso tempo, i clienti hanno la possibilità di personalizzare il potente hardware utilizzando applicazioni di deep learning sull’edge AI e aumentare l’accuratezza dell’analisi. Con questo notevole passo in avanti, vogliamo aggiungere maggiore flessibilità, per permettere alle aziende di integrare il nostro hardware alle esigenze individuali di qualsiasi organizzazione, sia per sicurezza che per altre scopi».

Le sei nuove telecamere fisheye della serie S, i modelli WV-S4176, WV-S4176L, WV-S4176LM, WV-S4156, WV-S4156L e WV-S4156LM, sono già disponibili da dicembre 2021.

