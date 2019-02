Fino a 100 euro di sconto su tecnologia e console su eBay: iPhone XR 655 euro e Airpods a 151 euro

Chiunque fosse alla ricerca di gadget tecnologici dovrà per forza approfittare dell’offerta eBay, che propone un codice sconto praticamente universale da utilizzare nella categoria Hi-tech per avere uno sconto del 5%, fino ad un massimo di 50 euro, utilizzabile due volte per ciascun account. La promo terminerà il 19 febbraio. Ecco come funziona.

La promozione viene descritta a questo indirizzo, mentre a questa pagina trovate il catalogo con tutti gli oggetti scontati, suddivisi per categoria e con le migliori offerte in bella vista. Tra queste, ad esempio, iPhone XR a 655 euro, iPhone XS a 883 euro, mentre per le AirPods di Apple sono sufficienti 151 euro.

Per ottenere lo sconto è sufficiente mettere il prodotto nel carrello, inserire il coupon PITECH100EU, così da ottenere uno sconto del 5% su una spesa minima di 20 euro e uno sconto massimo di 50 euro, per un massimo di due utilizzi per account.

La promo, valida dal 14 febbraio scorso e fino alle 17 del 19 febbraio, propone sconti su smartphone, TV, Audio & Video, Informatica, Fotografia & Video, Videogiochi & Console, oltre che sugli elettrodomestici.

E così, sarà possibile acquistare Nintendo Switch a 256 euro, scopa elettrica Dyson a 255 euro, per non parlare di HomePod di Apple, che si acquista a 265 euro. Davvero tanti gli acquisti consigliati, con una vetrina prodotti ricchissima, tra i quali non manca l’ottimo Honor View 10 Lite ad appena 208 euro.