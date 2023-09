Fino a 200 euro di sconto eBay con questo codice su Dyson, Apple, Nintendo, PS5

Torna una delle promozioni più importanti su eBay, con sconti fino a 200 euro per singolo utente. Da oggi, e fino al 28 settembre, vi sarà sufficiente inserire questo codice sconto per avere uno sconto diretto del 10%, fino ad un massimo di 100 euro per utilizzo, e 200 euro complessivi per singolo utente.

Il codice è SETTEMBRE2023, da inserire nel carrello al momento dell’acquisto. Il coupon è valido su una vastissima selezioni di prodotti, tra cui Informatica e TV, audio e video, Videogiochi e console, Elettrodomestici, arredamento e bricolage Cibi e bevande, Abbigliamento e accessori, Orologi e gioielli, Sport e viaggi, Strumenti musicali, Giocattoli e modellismo, Film e DVD Musica, CD e vinili, Giochi di carte collezionabili e molto altro ancora.

Potete partire direttamente da questa pagina per avere una lista di prodotti su cui certamente è possibile utilizzare il codice sconto. Giusto per darvi un’idea di quello che potete acquistare, segnaliamo di seguito alcuni prodotti in sconto tra i più richiesti:

quella sopra è solo una piccolissima selezione di prodotti tra i migliaia disponibili in sconto a questo indirizzo. Per riscattare il codice è sufficiente aggiungere nel carrello uno o più prodotti presenti in questa pagina, e prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon SETTEMBRE2023 nel campo dedicato.

Per tante altre offerte cliccate direttamente qui per avere lo sconto, e ricordate di inserire il codice sconto SETTEMBRE2023.