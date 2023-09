Come modificare la dissolvenza tra i brani in Apple Musica

Quando l’app Musica di Apple riproduce tracce consecutive dallo stesso album, la dissolvenza incrociata è disattivata, senza fading tra brani (o tracce).

Se l’effetto non è di vostro gradimento e preferite una transizione più morbida, è possibile modificare le impostazioni con una opzione specifica nell’app Apple Musica per iPhone, iPad e Mac. Attivando il crossfade, non ci sarà più la pausa marcata tra un brano e l’altro.

Per impostare il crossfading su Mac basta aprire Apple Music, selezionare “Impostazioni” dal menu “Musica” e da qui la sezione “Riproduzione”, selezionare “Dissolvenza brani”.

Trascinando il cursore Secondi a sinistra oppure a destra è possibile modificare il tempo richiesto per la dissolvenza in uscita alla fine del brano corrente e la dissolvenza in entrata del brano successivo. Per riprodurre i brani senza dissolvenza, basta ovviamente deselezionare l’opzione “Dissolvenza brani”.

Dissolvenza brani con l’app Musica su iPhone e iPad

Invece su iPhone con iOS 17 e iPad con iPadOS 17 le stesse impostazioni si modificano andando su Impostazioni > Musica; nella sezione “Audio” è possibile attivare il crossfade e i secondi di dissolvenza.

