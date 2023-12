AirPods Pro 2a generazione, Apple vende la custodia con ricarica USB-C

Ora è possibile acquistare la custodia di ricarica MagSafe (cin attacco USB-C) per gli AirPods Pro di seconda generazione.

Questa custodia venduta a 109,00 sull’Apple Store online, permette di ricaricare velocemente gli AirPods Pro di seconda generazione; la custodia si ricarica usando un cavo per la ricarica di Apple Watch o un alimentatore MagSafe, o tramite il connettore USB‑C o un caricabatterie certificato Qi.

A settembre di quest’anno, Apple ha presentato i nuovi AirPods Pro di 2ª generazione con la ricarica MagSafe (USB-C); questi sono stati aggiornati per supportare la ricarica USB-C, vantano una maggiore resistenza alla polvere e audio lossless con Apple Vision Pro.

Grazie all’introduzione del connettore USB-C anche sugli AirPods Pro, con un unico cavo è possibile ricaricare Mac, iPad, AirPods e i diversi modelli di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che integrano il connettore USB-C di serie.

Gli AirPods Pro di 2ª generazione con custodia di ricarica MagSafe (USB-C) supportano l’audio lossless a latenza ultra ridotta (utile in abbinamento al Vision Pro).

Oltre alla porta USB-C, la custodia di ricarica USB-C vanta resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IP54.

La custodia in questione integra il chip U1 che consente di offrire la funzione “Posizione precisa” che aiuta a rintracciarla (usando gli iPhone con chip U1: da iPhone 11 in poi): se è nei paraggi ma non riusciamo a trovarla, è possibile far riprodurre un suono dall’altoparlante integrato.

Un anello permette di usare un laccetto per agganciare la custodia allo zaino o alla borsa e averla sempre a portata di mano.

Nel momento in cui scriviamo sull’Apple Store online la consegna della custodia di ricarica USB-C per AirPods Pro di 2a generazione è prevista per il 3 gennaio.