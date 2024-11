Black Friday in anticipo, FLOOR ONE S7 aspira e lava il pavimento con 230 euro di sconto

Pubblicità

Quando si parla di dispositivi per la pulizia domestica, Tineco è ormai un punto di riferimento per tutti e con FLOOR ONE S7 FlashDry, l’azienda si conferma protagonista del settore.

Questo innovativo aspirapolvere e lavapavimenti promette di rivoluzionare la pulizia dei pavimenti, rendendola ancora più efficace, rapida e igienica. Ora, grazie al Black Friday, potrete averlo a 569 € anziché 799 €, risparmiando ben 230 euro.

FLOOR ONE S7 FlashDry introduce l’innovativa tecnologia FlashDry, che permette di asciugare rapidamente i pavimenti dopo la pulizia. Questa funzione non solo riduce i tempi di lavoro, ma garantisce risultati impeccabili. Grazie al sistema autopulente, utilizza acqua a 70° per eliminare le macchie più ostinate e igienizzare sia il rullo che il tubo, assicurando una pulizia profonda e senza odori.

Anche il ciclo di autopulizia è rapido e avviene in soli 2 minuti, con il rullo che viene lavato a fondo, seguito da un’asciugatura di appena 5 minuti con una centrifuga ad alta temperatura.

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è progettato per semplificare ogni aspetto della pulizia con un flusso d’acqua a pressione bilanciata, che garantisce un lavaggio continuo con acqua fresca, mentre l’acqua sporca viene riciclata, grazie a 450 rotazioni al minuto.

Il lavapavimenti propone un’autonomia fino a 40 minuti con il sistema iLoop, che regola automaticamente la batteria e il flusso d’acqua in base al livello di sporco, ottimizzando l’uso. Inoltre, S7 FlashDry permette una polizia efficace anche sui bordi, grazie ad una spazzola molto ampia che non ha bordi.

Durante il Black Friday 2024, Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 569 euro, con un incredibile risparmio di 230 euro rispetto al prezzo di listino di 799€.

Clicca qui per acquistarla.

Sto caricando altre schede...