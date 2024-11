Nvidia segna terzo trimestre da favola ma la crescita rallenta

Pubblicità

Tutti vogliono chip Nvidia per l’Intelligenza Artificiale e questo si traduce in un terzo trimestre da favola per il gigante di Santa Clara. La società segna quasi un raddoppio sia per fatturato che nei profitti, ma emergono anche problemi di fornitura che non riesce a tenere il passo della domanda.

Il fatturato pari a 35,082 miliardi di dollari è aumentato del 17% rispetto al trimestre precedente, un aumento di ben il 94% anno su anno, mentre i profitti volano a 19,3 miliardi di dollari. Ormai le vendite di GPU per gaming sono diventate una briciola rispetto alla divisione data center che da sola vale 30,8 miliardi di dollari.

La crescita rimane impressionante e superiore anche rispetto alle previsioni degli analisti, che indicavano fatturato di 33,1 miliardi di dollari, profitti per 17,4 miliardi e utile per azione di 78 centesimi. L’unico numero che non piace agli analisti è quello sulle linee guida di Nvidia per il quarto trimestre in corso per un fatturato di 37,5 miliardi con uno scarto dl 2%.

Pur trattandosi di percentuali in crescita di tutto rispetto, se confermati i numeri indicati da Nvidia rappresenterebbero un rallentamento della crescita del fatturato con il 69,5%, contro il +94% registrato nel terzo trimestre.

A commento dei risultati il CEO Jensen Huang rimane ottimista, dichiara che la domanda dei nuovi chip e piattaforma Blackwell è sbalorditiva e ha precisato che non c’è alcun problema di surriscaldamento nei primi server e rack Blackwell, come invece sostenuto da alcune voci in questi giorni.

In ogni caso sul rallentamento della crescita Nvidia pesa la catena di fornitura che fatica a mantenere il passo della domanda. Blackwell è in produzione e le prime consegne iniziano nel quarto trimestre in corso: è già previsto che le scorte non saranno sufficienti per soddisfare la domanda per diversi mesi a venire.

I timori per la capacità di sostenere questa crescita esplosiva, associati alle aspettative ormai stratosferiche di investitori e mercato, il titolo Nvidia segna un calo di circa il 2% nel post e pre market.

