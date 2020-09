Fortnite Salva il Mondo scompare dai Mac il 23 settembre

La guerra legale tra Apple ed Epic prosegue e provoca un’altra vittima: il gioco Fortnite Salva il Mondo in versione per Mac cesserà di esistere mercoledì 23 settembre. Si tratta di un originale mix di costruzione, gioco di ruolo e combattimento in cui i giocatori online devono collaborare per costruire difese, armi, raccogliere materiali combattendo contro orde di zombi per proteggere punti di interesse e i pochi superstiti del pianeta.

Arrivato prima del più celebre spin-off Fortnite Battle Royale, fin dal lancio nel 2017 Fortnite Salva il Mondo è stato disponibile per Mac, PC Windows oltre che per Playstation e Xbox. Lo sviluppatore annuncia che Apple impedisce a Epic di firmare elettronicamente giochi, patch e aggiornamenti per Mac. Con il prossimo rilascio della versione 14.20 si creano errori e bug nella versione 13.40 tali da compromettere l’esperienza di gioco degli utenti, problemi per i quali Epic non può più rilasciare correzioni a causa del blocco della licenza sviluppatore registrato Apple da parte di Cupertino.

Epic informa che sta già procedendo al rimborso per i giocatori che hanno effettuato acquisti in Fortnite Salva il Mondo per Mac tra il 17 settembre 2019 e il 17 settembre di quest’anno e che potrebbe essere necessario attendere fino al 2 ottobre per ricevere il rimborso sul proprio conto corrente. Gli utenti non devono fare nulla per ricevere i rimborsi e continueranno a possedere moneta di gioco e oggetti acquistati nel proprio account. Naturalmente sarà possibile continuare a giocare a Fortnite Salva il Mondo su PC Windows, Playstation e Xbox conservando tutti i progressi raggiunti su Mac.

Infine Epic informa che Fortnite Battaglia Reale è ancora giocabile dagli utenti Mac fino alla versione 13.40 ma non può essere più aggiornato. L’ultima versione di gioco più aggiornata è disponibile su Playstation, Xbox One, Nintendo Switch, PC, GeForce Now e Android- Per gli utenti del robottino verde Fortnite è stato escluso da Google Play Store ma rimane ancora disponibile tramite il negozio Epic e anche su Samsung Galaxy Store.

