Apple Roma Est chiude; presto apre il grande store di Roma via Del Corso

Sembra avvicinarsi sempre più il momento dell’apertura del grande negozio Apple di via Del Corso a Roma. A lasciar immaginare che sia prossima l’inaugurazione di quello che rappresenta il secondo flagship store nel nostro paese dopo quello di Milano è l’annuncio giunto oggi della chiusura di Roma Est. “È stato un piacere essere al vostro servizio in questi 13 anni. Apple Roma Est chiude il 17 ottobre”; questo si legge sulla pagina del negozio collocato nel centro commerciale Roma Est, appunto.

L’addio di Apple al suo store e il passaggio delle consegne a Via Del Corso è qualche cosa che supera il semplice fatto di cronaca. In altre occasioni è già capitato che un negozio Apple lasciasse il posto ad un altro più grande ed importante (è capitato ad esempio con Apple Store Louvre sostituito da Apple Store Champs-Élysées), ma qui stiamo parlando del primo Apple Store Italiano e anche del primo nell’Europa Continentale il secondo nel nostro continente dopo quello di Regent Street. L’Italia con Apple Store Roma Est, alla cui Macitynet era presente, era stata anche il quarto paese del mondo dopo USA, Canada, Giappone e Inghilterra ad avere un negozio Apple.

Da allora l’Italia ha assistito ad altre 16 aperture, tra cui due altre a Roma (Euroma2 e Porta di Roma), ma di un solo vero e proprio Flasgship store, quello di Milano Piazza Liberty. Questo tipo di negozio si distingue per architetture moderne e ricercate, grandi spazi e soprattutto una collocazione privilegiata. Roma, al contrario di altre capitali come Parigi, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Vienna, Istambul, non aveva una simile struttura ma solo punti vendita collocati in centri commerciali a volte molto periferici (come appunto Roma Est che si trova a Lunghezza distante mezzora, almeno, dal centro di Roma). Ora, anche per il “sacrificio” del primo negozio italiano un negozio-simbolo ce l’avrà in Roma Via Del Corso che andrà a sostituire il punto vendita che chiude.

Di questo negozio, collocato a poca distanza da tutte le principali attrazioni turistiche della Capitale, Macitynet ha scritto innumerevoli volte e per molti anni. La prima menzione dell’intenzione di Apple di aprire un negozio di rappresentanza a Roma è dell’aprile 2012. Più di otto anni fa erano già definite molte delle caratteristiche dello store di palazzo Marignoli, storica dimora romana ed edificio di grande impatto architettonico ed artistico. L’anno successivo era parso molto vicino l’annuncio quando Cook aveva fatto cenno al negozio durante un evento con gli azionisti. Solo nel 2016 erano però poi cominciati i lavori che per ragioni non conosciute sono andate molto a rilento anche se, come spiegava Macitynet allora, il progetto era ben definito. A gennaio del 2020, infine l’annuncio: negozio di via del Corso aperto a primavera. Poi è intervenuto il Coronavirus a far rimandare i piani.

Ora con l’annuncio della chiusura di Roma Est il 17 ottobre si può ragionevolmente pensare che Apple Store via del Corso possa aprire prima di Natale. Anzi possiamo pensare che apra a fine ottobre o inizio novembre quando è del tutto plausibile che sia previsto il lancio di iPhone 12.