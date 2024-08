FOSSiBOT F3600 Pro, centrale elettrica portatile in offerta con un codice

Pubblicità

La centrale elettrica portatile può cambiarvi la vita perché oltre a non lasciarvi a piedi in caso di blackout, può alimentare praticamente qualsiasi cosa anche in altre condizioni particolari, come una vacanza o una gita in camper. Se vi interessa sappiate che l’ottima FOSSiBOT F3600 Pro al momento è in sconto con un codice.

Date le specifiche tecniche si tratta di un modello altamente performante: offre infatti 3.840 Wh di potenza che la rendono capace di alimentare praticamente il 99,99% degli elettrodomestici attualmente esistenti.

L’uscita complessiva è di 3.600 Watt, perciò potete alimentarne contemporaneamente anche più di uno. E grazie alla capacità espandibile fino a 11.520 Wh, si può usare per sopravvivere più giorni anche in totale assenza di corrente, il che la rende una valida alleata in caso di blackout totale.

Si ricarica completamente in un’ora e mezza collegandola alla rete elettrica, oppure si può sfruttare la ricarica solare collegando uno o più pannelli fino a un massimo di 2.000 Watt. La batteria promette fino a 10 anni di vita e sono garantiti 6.500 cicli di carica.

E poi si trasporta facilmente grazie alle ruote e all’ampio maniglione estraibile, potendo così spostarlo dove fa più comodo. Infine c’è l’app per il controllo remoto in tempo reale.

Per farvi capire cosa ci si può fare, segue un elenco delle sue capacità in termini di ore di alimentazione assicurata:

210 ore per un router da 5 Watt;

150 ore per una macchina CPAP o una serie di luci da 40 Watt totali;

108 ore per un PC portatile o un mini frigo da 60 Watt;

78 ore per uno speaker da 100 Watt;

43 ore per un frigo da 200 Watt;

32 ore per un videoproiettore da 300 Watt;

14 ore per una caffettiera o un microonde da 700 Watt;

10 ore per un condizionatore d’aria o un grill elettrico da 1.000 Watt;

8 ore per una pistola termica o un trapano da 1.200 Watt;

3 ore per una sega elettrica da 3.500 Watt.

Oppure ci ricaricate 260 volte una fotocamera, 250 un iPhone, o 150 volte un drone.

La promozione

Se vi interessa sappiate che FOSSiBOT F3600 Pro è in sconto fino al 9 Agosto: invece di 1.799 € potete inserire il codice FSBF3600pro e pagarla 1.599 €.

Eventualmente potete approfittare di alcuni codici per comprare in aggiunta le batterie di espansione o in kit con batterie e pannello solare FOSSiBOT SP420 (da 420 Watt, certificato IP67 e pieghevole, con il 23,4% di efficienza di conversione, del valore di 599 €).

Nello specifico:

Batteria di espansione FOSSiBOT FB3840 a 1.399 € invece di 1.499 € col codice FSBFB3840 ;

; Centrale elettrica FOSSiBOT F3600 Pro + 1 batteria extra FOSSiBOT FB3840 a 2.998 € invece di 3.298 € col codice FSB3600KIT ;

; Centrale elettrica FOSSiBOT F3600 Pro + 2 batterie extra FOSSiBOT FB3840 a 4.397 € invece di 4.797 € col codice FSB3600KIT ;

; Centrale elettrica FOSSiBOT F3600 Pro + pannello solare FOSSiBOT SP420 a 2.148 € invece di 2.348 € col codice FSB1B5U7 ;

; Centrale elettrica FOSSiBOT F3600 Pro + 1 pannello solare FOSSiBOT SP420 + 1 batteria extra FOSSiBOT FB3840 a 3.497 € invece di 3.847 € col codice FSBTFQRD ;

; Centrale elettrica FOSSiBOT F3600 Pro + 1 pannello solare FOSSiBOT SP420 + 2 batterie extra FOSSiBOT FB3840 a 4.946 € invece di 5.346 € col codice FSBSnRKG.

