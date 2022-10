Foxconn svela due auto elettriche prototipo pronte per altri marchi

Foxconn ha presentato due veicoli elettrici, prototipi che incarnano le ambizioni del produttore di iPhone di ritagliarsi una fetta in un mercato guidato da artisti del calibro di Tesla. La società, il cui principale braccio quotato è Hon Hai Precision Industry, ha presentato il SUV crossover Model B e il pick-up Model V al suo evento a Taipei.

Il fondatore di Foxconn Terry Gou, 72 anni, ha introdotto la Model B guidandola sul palco. Foxconn mira a replicare con le auto la strategia che ha tenuto come assemblatole di smartphone, così da diventare uno dei protagonisti più influenti sul mercato, come lo è adesso con iPhone.

Dopo aver annunciato i nostri piani per costruire veicoli elettrici nel 2020, molte persone si sono chiesti se Foxconn potesse costruire auto. Poi, quando abbiamo svelato tre modelli un anno dopo, tutti hanno pensato: wow, come sono riusciti a sviluppare tre modelli in un solo anno? Questa è la velocità con cui stiamo operando

Nessuna delle auto che Foxconn ha svelato finora è destinata alla vendita ai consumatori, ma sono progetti di riferimento, destinati a mostrare le capacità dell’azienda ai potenziali clienti big-brand. Il prototipo Model C introdotto in precedenza è ora un veicolo di produzione marchiato come Luxgen n7 dalla casa automobilistica taiwanese Yulon Group.

Liu ha affermato che l’esperienza di Foxconn nella gestione delle catene di approvvigionamento gli conferisce un vantaggio nello sviluppo di nuovi modelli più velocemente dei rivali. Alla domanda su quando i volumi di produzione di Foxconn supereranno quelli di Tesla, Liu ha risposto che la speranza è quella di produrre un giorno auto per il gigante statunitense.

La Model B, che utilizza la stessa piattaforma della Model C, è stata progettata con la casa italiana Pininfarina SpA. Il SUV crossover ha un tetto in vetro full-length e una portata di 450 chilometri con una sola carica.

Foxconn ha anche riferito che sta sviluppando le proprie batterie a stato solido. L’azienda taiwanese ha creato Foxtron Vehicle Technologies nel 2020 come impresa con Yulon. Ha poi intrapreso una raffica di attività per potenziare questo segmento, acquistando lo stabilimento di Lordstown Motors in Ohio per creare una base statunitense, lanciando una piattaforma EV aperta e stipulando un accordo di produzione con la startup Fisker.

La domanda di veicoli elettrici sta aumentando mentre i consumatori e i governi abbracciano la tecnologia, stimolando un cambiamento mondiale per le industrie tecnologiche e automobilistiche. Ma Foxconn sta cercando di entrare in un campo già affollato da rivali aggressivi come Tesla, o la cinese Nio, e ancora BYD. Il mercato, ricordiamo, sta anche attirando nuovi protagonisti, tra cui Xiaomi.

Un importante punto di incertezza è come la serie di restrizioni provenienti dall’amministrazione Biden sulle esportazioni di chip verso la Cina scuoterà l’industria globale dei veicoli elettrici.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina. Invece Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.