Foxconn costruirà auto elettriche in USA e Thailandia

A partire dal 2022 Foxconn, il più grande assemblatore di iPhone, inizierà a costruire fabbriche per veicoli elettrici, così da aiutare a compensare il rallentamento del settore degli smartphone: l’azienda taiwanese cerca di costruire stabilimenti negli Stati Uniti, in Thailandia e forse anche in Europa. Foxconn prevede di fornire componenti per le startup di veicoli elettrici e accelerare la produzione.

I nostri piani sono di iniziare la produzione industriale negli Stati Uniti e in Thailandia nel 2023. Oltre che negli Stati Uniti e in Thailandia, siamo anche in trattative con possibili sedi anche in Europa come parte della nostra strategia globale per l’impronta di veicoli elettrici

Foxconn è in trattative con tre stati degli USA per costruire fabbriche per veicoli elettrici, e uno di questi è il Wisconsin, stando a quanto segnala Nikkei Asia. Ricordiamo che sempre il Wisconsin era stato precedentemente indicato per un impianto di fabbricazione di chip di Foxconn, ma potrebbe passare ai veicoli elettrici come parte della nuova strategia.

In Thailandia, Foxconn ha stretto una partnership con il conglomerato thailandese di petrolio e gas PTT per sviluppare una piattaforma per la produzione di veicoli elettrici e componenti per tali veicoli. Lo stabilimento statunitense servirà clienti come Fisker entro la fine del 2023.

Con la produzione di iPhone 13 che inizierà entro il mese di agosto, Foxconn rimane il più grande assemblatore di iPhone, ma il passaggio dell’azienda ai veicoli elettrici significa che potrebbe essere un partner strategico per la produzione e l’assemblaggio anche di Apple Car. L’assemblatore e principale partner di Apple teme possibili conseguenze per l’aggravarsi della pandemia in Asia con ripercussioni anche sulla catena di approvvigionamento per iPhone 13.