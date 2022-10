IK Multimedia, microfoni, interfacce midi audio e sinth in sconto su Amazon

L’italiana IK Multimedia ha deciso di scontare su Amazon tanti dei prodotti in catalogo: così fino al 2 novembre è possibile comprare su Amazon microfoni, interfacce MIDI, pedali e sintetizzatori e risparmiare fino al 65%.

Alcuni dei prodotti in promozione sono già apparsi tra le nostre pagine, come ad esempio iRig MIDI 2, interfaccia MIDI per dispositivi iOS con connettore Lightning; il microfono lavalier mobile e doppio per iPhone e Android iRig Mic Lav; il microfono per interviste e podcast iRig Mic Cast 2; il microfono a condensatore per registrare audio top ovunque iRig Mic Studio; l’interfaccia portatile per microfono pronta per iPhone e iPad iRig Pre 2; l’audio per lo streaming mobile iRig Stream Solo e Pro; e non dimentichiamoci di UNO Synth Pro, che possiamo considerare l’evoluzione del sintetizzatore analogico.

E adesso alcuni cenni sull’azienda nostrana.

Fondata nel 1996 a Modena, l’azienda è una delle principali aziende nel mercato dei software di emulazione per lo studio di registrazione e per la chitarra. Tra i sui software più famosi ci sono Amplitube, TRacks e tutta la linea iRig per mobile.

Tutto ebbe inizio in un piccolo paese del nord Italia. Non una piccola città qualunque, ma una città ricca di patrimonio, un patrimonio di innovazione. Città conosciuta come la capitale mondiale dell’auto sportiva, nota anche per la sua squisita cucina e per aver dato i natali all’aceto balsamico. E il luogo di nascita di una delle aziende più innovative nell’industria musicale: la città di Modena, in Italia.

All’epoca due ingegneri italiani, in uno studio di registrazione, si chiesero se fosse possibile ottenere il suono della classica attrezzatura analogica da un computer. Uno di loro domandò: «Potremmo emulare circuiti elettronici usando algoritmi DSP e inviare un segnale audio attraverso il computer e ottenere lo stesso suono?» La risposta è stata sì, e il primo ad essere emulato fu una console vintage di Abbey Road.

Sebbene questa sia una versione piuttosto semplificata di come è nata IK, riflette la filosofia alla base di tutti i suoi prodotti, ovvero quella di fornire ai musicisti gli strumenti che desiderano e di cui hanno bisogno per essere creativi e produttivi.

Ricrea i classici prodotti leggendari nel mondo digitale e rendili disponibili a tutti i musicisti. Ma rendili semplici. Rendili sia stimolanti che convenienti. E creali per i musicisti, prima di tutto.

Come dicevamo alcuni dei suoi prodotti in catalogo sono in sconto su Amazon, ma soltanto per pochi giorni: perciò se siete interessati, date uno sguardo alla lista qui sotto.

