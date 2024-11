Black Friday, friggitrice ad aria Cosori a due cestelli con cottura separata a 159,99 €

Pubblicità

Si lo sappiamo: le friggitrici un po’ tutti le conoscono, tanti le vogliono e molti le hanno comprate in questo Black Friday, ma se non l’avete ancora fatto perchè nessuna vi convince realmente per dimensioni, potenza, flessibilità e utilità reale potrete ricredervi comprando questo modello a doppio cestello di Cosori che costa solo 159,99 €.

Il prezzo è molto interessante non solo per lo sconto praticato sul prezzo ufficiale (219,99€) ma perché parliamo di un prodotto di uno dei leader mondiali nel campo delle friggitrici ad aria che qui si esprime in un accessorio da cucina utile a tutti.

Offre due zone di lavoro indipendenti da 4,25L per un totale di ben 8,5 litri, una capacità elevatissima Il cestello è doppio può essere sfruttato in maniera separata, quindi con due cibi che cuociono in maniera diversa, oppure unificata.

Quando i due cestelli operano separatamente offrono cottura simultanea a diverse temperature, tempi e funzioni per soddisfare i gusti diversi.

La friggitrice è dotata di finestre trasparenti in entrambi i cestelli e di una luce interna che consente di monitorare il processo di cottura senza dover aprire la friggitrice ad aria. Questo garantisce un controllo preciso dei piatti per ottenere sempre risultati perfetti.

Con 8 funzioni di cottura, questa friggitrice ad aria si adatta a un’ampia varietà di ricette e preferenze culinarie con la semplice pressione di un pulsante. È inoltre possibile disattivare i suoni dei pulsanti, per cucinare senza distrazioni o disturbi.

Due utili funzioni extra, Sync Cook e Sync Finish, coordinano la cottura di piatti diversi, consentendo di regolare le impostazioni di ciascun cestello in modo indipendente per ottenere contemporaneamente risultati ottimali.

Offre anche promemoria shake (per evitare che i cibi si attacchino), preriscaldamento, rivestimento antiaderente, cestelli lavabili in lavastoviglie.

La friggitrice a doppio cestello Cosori costerebbe 219 €. Per il Black Friday la pagate 159,99€