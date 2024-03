Offerte di Primavera, Bissel SpotClean Pet Pro pulisce a fondo dove Fido sporca a 179,99

Se avete un animale domestico e tappeto, una moquette, un divano, una poltrona o magari un sedile dell’automobile da pulire e avete a cura davvero l’igiene anche profonda, su Amazon trovate in sconto in offerta speciale a tempo Bissel SpotClean Pet Pro, una macchina specializzata nella pulizia di tutte queste superfici che oggi trovate in sconto a 179,99€.

Stiamo parlando di una piccola macchina che fa quello che nessun aspirapolvere è in grado di fare: pulisce a liquido e raccoglie lo sporco lasciando la parte trattata solo leggermente umida. Il funzionamento lo vedete nel filmato che alleghiamo a questa pagina.

Si carica la soluzione di pulizia (ce ne sono anche di speciali e dedicate di Bissel), si spruzza e poi si attiva l’aspirazione. Viene così raccolta tutta la sporcizia che viene staccata dal Bissel che la raccoglie assieme al liquido dentro ad un serbatoio specifico.

Come abbiamo detto modello di Bissel (qui il suo manuale) nasce con in mente la pulizia di superfici sporcate da un animale domestico che lascia polvere, fango e peli e nella confezione trovate accessori dedicati a questo scopo. Ad esempio Stain Trapper, un accessorio speciale perfetto per eliminare le peggiori “sorpresine” dei vostri animali domestici consentendo di trattenerle in un piccolo contenitore rimovibile, tenendole all’esterno del dispositivo.

Ma Bissel SpotClean Pet Pro è utile anche semplicemente per pulire là dove c’è lo sporco usando un differente tipo di soluzione.

In questo modo possiamo usare l’accessorio sui sedili e la tappezzeria un po’ vissuti di una vettura, un divano dove è stato sversato un liquido che potrebbe essere vino o un pavimento o scale ricoperte da moquette dove c’è un alto traffico o un tappeto molto… calpestato.

Il cavo di alimentazione lungo 6,5 m e il tubo integrato da 1,5 consentono di arrivare in punti lontani quando si puliscono tappeti, scale, tappezzeria e molto altro.

Il Bissel SpotClean Pet Pro costerebbe 235€ ma oggi è in offerta a tempo a 179,99€. La soluzione specifica e antiodore per la pulizia per lo sporco di animali costa 10,99€. La soluzione per pulizia generica costa 11,99€.