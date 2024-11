Friggitrici ad aria, la riscossa delle versioni 2.0

Pubblicità

Se la friggitrice ad aria sembra essere l’elettrodomestico “leggero” più desiderato, le sue tante evoluzioni sono destinate a catturare un pubblico più esigente.

Qual’è l’oggetto para-“tecnologico” più venduto nei tanti round di super offerte dei negozi online nei Prime Day, Black Friday, Black Week o addirittura Black Month? Sicuramente la friggitrice ad aria che ancora non sembra avere saturato abbastanza le cucine di prime e seconde case degli italiani.

Diciamocelo chiaramente: la friggitrice ad aria non è che la variante “smart” di un forno ventilato di piccole dimensioni con cui ci divertiamo a cucinare una serie di piatti con una limitata potenza (e consumo) in un spazio più ristretto e in minor tempo. Magari qualcuno ne abusa pretendendo di cuocerci pure la pizza ma in generale i risultati per molti piatti e sopratuttto per piccole porzioni sono ottimi.

Il prezzo sempre più ridotto di un apparecchio elettronico (o forse dovremmo dire elettrico per non accomunarlo ad elettrodomestici più evoluti) hanno fatto si che siano tantissimi i brand che vendono modelli molto simili tra loro per forma, dimensioni e litraggio e questo richiede ai marchi più famosi di differenziarsi per offrire prodotti un po’ più complessi, più versatili e in grado di offrire più modalità di cottura combinate o alternative partendo da una stessa presa di corrente.

Come vedrete molte delle classificazioni che vi riportiamo si incrociano e le friggitrici ad aria 2.0 convergono verso due o 3 modelli ideali: quelle di grande formato con cestelli a vista, le multifunzioni con il maggior numero di tipi di cottura e cestelli a vista e infine quelle con doppio carrello o con cottura differenziata per doppia zona.

Sono praticamente tutte costruite in Cina i marchi europei le personalizzano con una linea estetica comune o delle funzioni accessorie e di supporto come i ricettari su App nella nostra lingua.

Qui sotto vi mostriamo alcuni esempi di friggitrici ad aria 2.0:

Le friggitrici ad aria con cestello finestrato (singolo o doppio)

L’evoluzione della friggitrice che vuole tornare ad essere un forno con la comoda finestra di ispezione tanto comoda quanto più pietanze mettiamo a cuocere. Un aiuto sicuramente a non sprecare le prime cotture che sono sempre un terno al lotto per la varietà delle materie prime e del loro livello di umidità o maturazione. Ci permette di controllare dorature ed evitare bruciature e cotture parziali o aperture dannose quando ci spingiamo a cuocere anche i dolci o preparati con lievito.

Come questa Cecotec Friggitrice ad aria senza olio da 5 litri Cecofry Drip 5000 Air Fryer. con ottura spray d’acqua e controllo della temperatura regolabile per aggiungere umidità e sapore ai pasti con la funzione di cottura a spruzzo d’acqua e regola la temperatura tra 80°C e 200°C.

Sto caricando altre schede...

Le friggitrici ad aria oversize

Con il passare del tempo si è scoperto che il formato della friggitrice ad aria puo essere vantaggioso per molte preparazioni e non solo per famiglie numerose: le vediamo disposte in batteria all’interno delle cucine dei ristoranti per gestire diverse cotture e liberarsi anche dell’odore di frittura per la cottura di piatti base.

1Philips Airfryer XXL – Con una capacità di circa 1,4 kg di cibo, è ideale per famiglie e offre diverse funzioni di cottura

Sto caricando altre schede...

1Ninja Foodi 10-in-1 – Questa friggitrice ad aria non solo frigge, ma può anche cuocere a pressione e cuocere al forno, offrendo una grande versatilità.

Sto caricando altre schede...

1Cosori Air Fryer Max XL – Con una capacità di 5,8 quarti, è molto popolare per il suo design user-friendly e le sue prestazioni.

Sto caricando altre schede...

Le friggitrici ad aria con doppio carrello o doppia zona

Nell’ottica di aumentare e differenziare le preparazioni le friggitrici 2.0 hanno di doppio anche i carrelli o le zone di cottura: questo permette di avere due diverse temperature o molto più semplicemente (pure dal punto di vista tecnico) estrarre dall’area di cottura un cibo prima dell’altro. In questi mesi le aziende sin sono sbizzarrite per posizione e dimensioni dei carrelli che possono essere di pari dimensione o sbilanciati e pure posizionati in altezza piuttosto che in larghezza.

Ninja Foodi FlexDrawer, Friggitrice ad Aria, Doppia Zona, Separatore Rimovibile, Ampio Cassetto da 10.4L, 7 in 1, Cottura Senza Olio, Componenti Antiaderenti Lavabili in Lavastoviglie, Nero, AF500EU

Sto caricando altre schede...

Ninja Double Stack XL Friggitrice ad Aria Verticale, Doppia Zona, 4 Livelli di Cottura e 2 Cassetti, Capienza 9.5L, 6 Funzioni, 8 Porzioni, Componenti Lavabili in Lavastoviglie, Grigio, SL400EU

Sto caricando altre schede...

Le friggitrici ad aria che sono anche griglie e/o bistecchiere

Apparecchi come Ninja Foodi Grill e Cosori Air Fryer Grill sfruttano la resistenza a bordo per combinare una griglia e una friggitrice ad aria, permettendo di grigliare, arrostire, cuocere e friggere. Hanno un piano di cottura antiaderente e una potenza elevata. Sono progettate per raggiungere alte temperature, ideali per la grigliatura.

Ariete 4635 Air Fryer Grill, Friggitrice ad aria e Griglia, Bistecchiera,1700W, Capacità 8L, Friggi e Griglia, 8 funzioni di cottura, Timer, Nero

Sto caricando altre schede...

Ninja Foodi Griglia e Friggitrice ad Aria 5.7L, 5 Funzioni di Cottura, Griglia, Frigge Senza Olio, Cottura Arrosto, al Forno, Essiccatore, Parti Lavabili in Lavastoviglie, Nero/Argento, AG301EU

Sto caricando altre schede...

Moulinex Easy Fry Mega, Friggitrice ad Aria 7.5 Litri a Ridotto Consumo Energetico per Famiglie, Cestello Antiaderente, Design Compatto, 8 Modalità, EZ8558

Sto caricando altre schede...

Ninja Foodi Max PRO Griglia, Piastra e Friggitrice ad Aria con Sonda Digitale, 3.8L, 7 Funzioni, Cottura Arrosto, Al Forno, Parti Lavabili in Lavastoviglie, Argento/Nero, AG651EU

Sto caricando altre schede...

Ninja Foodi Max Griglia e Friggitrice ad Aria, Termometro a Sonda Digitale, 5,7L, 6 Funzioni di Cottura, al Forno e Arrosto, Parti Lavabili in Lavastoviglie 2460W, Grigio/Argento, AG551EU

Sto caricando altre schede...

Ninja Foodi Griglia e Friggitrice ad Aria 5.7L, 5 Funzioni di Cottura, Griglia, Frigge Senza Olio, Cottura Arrosto, al Forno, Essiccatore, Parti Lavabili in Lavastoviglie, Nero/Argento, AG301EU

Sto caricando altre schede...

Le friggitrici ad aria che sono anche forni a vista

Tradire la propria origine di forno ventilato è facile e può aiutare nel marketing: visto che molte friggitrici sono ormai con il cestello a vista perché non dotarsi di un vero e proprio forno con un elevato litraggio e la possibilità di installare un cestello o uno spiedo per far ruotare le pietanze? Un esempio è Ninja Foodi Forno Multifunzione 10 in 1 o la cosori da 12 Litri.

Rispetto ai forni tradizionali da incasso hanno il vantaggio di essere trasportabili e collocabili ovunque

Ma sono tanti anche qui i modelli disponibili.

Moulinex Friggitrice ad Aria, 20 Litri, Easy Fry Multifunzione 10in1, Friggitrice senza Olio e Forno Elettrico, 10 Funzioni di Cottura, Capacità 6 Persone, Tecnologia Extra Crisp, AL6058

Sto caricando altre schede...

Innsky Friggitrice ad Aria 10 Litri, 10 in 1 Forno ad Aria Calda con LED Touch Screen, Friggitrice Senza Olio da 1500W, Friggere, Griglia, Forno, Arrostir, 6 Accessori e Ricettario – Acciaio Inox

Sto caricando altre schede...

Princess Friggitrice Ad Aria Calda, 10 Litri, 10 Programmi di Cottura, 1500 W, Airfryer in Acciaio Inox, Cestello Rotante, 182065

Sto caricando altre schede...