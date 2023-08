Fuori Tutto di Amazon Seconda Mano: sconto extra del 50%

L’offerta che stavate aspettando è finalmente arrivata: Amazon ha infatti deciso di velocizzare la pulizia dei propri magazzini lanciando la promozione Fuori Tutto per una selezione limitata di prodotti resi.

Sostanzialmente ad alcuni prodotti targati Amazon Seconda Mano, normalmente scontati fino al 50%, sta aggiungendo un ulteriore sconto del 50%, il che significa che i primi che accederanno alla pagina delle offerte avranno maggiori possibilità di trovare il prodotto che stavano desiderando da sempre a prezzi stracciati.

Seconda Mano è l’usato garantito e certificato Amazon, ovvero prodotti resi e come nuovi rimessi sul mercato non prima di essere rigenerati dove necessario, in modo da dare una seconda possibilità a quei prodotti provati pochi giorni e poi rifiutati, o restituiti dopo poche settimane perché presentava un piccolo difetto che poi si è riusciti a sistemare.

La promozione

Come dicevamo su alcuni di questi prodotti usati poco e niente adesso Amazon sta tagliando ulteriormente il prezzo del 50%. Di fatto è uno sconto-sullo-sconto che permetterà ai clienti Amazon di fare affari altrimenti impossibili.

La promozione resterà valida fino al 20 agosto 2023. Ecco come approfittarne.

Fino alle 23:59 del 20/08/2023 i clienti Amazon ottengono uno sconto del 50% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni.

Come acquistare i prodotti in sconto

Trovate i prodotti idonei usando i filtri a sinistra per navigare tra le categorie, o cliccando su “Visualizza tutti i risultati” in fondo a questa pagina per vedere tutti i prodotti idonei Scegliete la versione giusta del prodotto: alcuni prodotti sono disponibili in varie dimensioni, modelli, colori e via dicendo e lo sconto potrebbe essere disponibile solo in alcune particolari versioni. Fate perciò particolarmente attenzione a quel che state acquistando Aggiungete al carrello e procedete con l’ordine: aggiungendo il prodotto al carrello si vedrà ancora il prezzo originale, ma non si tratta di un errore. Continuate pure senza paura verso l’ultimo passaggio Nella pagina di riepilogo ordine, confermato l’indirizzo di consegna, si vedrà lo sconto applicato nel riepilogo ordine sulla destra

Di più

Se volete saperne di più sulle garanzie di Amazon Seconda Mano, sui risparmi garantiti anche al di fuori di questa promozione, sulle quattro classi con cui Amazon classifica questa particolare categoria di prodotti…insomma, su tutto quel che c’è da sapere sul funzionamento di Amazon Seconda Mano, abbiamo già scritto un articolo che potete consultare cliccando qui.