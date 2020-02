Lo speaker Galaxy Home Mini appare in rete prima dell’evento Unpacked

Registrazioni presso la FCC in USA, test in Corea del Sud: ora il nuovo speaker Galaxy Home Mini è anticipato da diverse fotografie e anche un video che lo mostra in funzione. Una serie corposa di anticipazioni che emergono su Internet poco prima dell’evento Unpacked in programma per martedì 11 febbraio, durante il quale è attesa l’introduzione dei nuovi Galaxy S20 oltre che del nuovo pieghevole Galaxy Z Flip.

I materiali di marketing anticipano anche alcune delle funzioni di Galaxy Home Mini. Il compatto speaker smart è pronto per rispondere alle domande e ai compiti più tipici per questo tipo di dispositivi, come impostare un allarme, leggere le previsioni del tempo, riprodurre musica da Spotify, spegnere e accendere le luci di casa e anche controllare il televisore tramite l’interfaccia a infrarossi integrata.

Nel video che riportiamo in questo articolo Galaxy Home Mini si accende e si presenta all’utente con l’assistente vocale Bixby impostato in lingua Inglese. Foto e video sono pubblicati da Max Winbach, leaker seriale che ultimamente sembra anticipare correttamente praticamente tutte le novità in arrivo da Samsung.

Macitynet sarà presente all’evento Galaxy Unpacked di martedì 11 febbraio per offrire ai lettori fotogalleria, reportage, dettagli e tutte le novità che saranno svelate sui nuovi top di gamma Galaxy S20, Galxy Z Flip, inclusi altri accessori e dispositivi in arrivo dal colosso sudcoreano. Tra questi con ogni probabilità ci saranno anche gli auricolari true wireless Galaxy Buds+ per la prima volta con app e compatibilità anche con iPhone.

