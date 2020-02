Lo spot Galaxy Z Flip svela il pieghevole nella notte degli Oscar

Grazie a diverse anticipazioni conosciamo design e caratteristiche principali del nuovo pieghevole a conchiglia, ora però Samsung ha deciso di ufficializzare l’arrivo con uno spot Galaxy Z Flip trasmesso in televisione durante la notte degli Oscar.

Anche se il filmato è breve e ad effetto come deve essere per una pubblicità lampo a sorpresa, lo spot Galaxy Z Flip mostra ulteriori dettagli su interfaccia e funzioni. Come prevedibile, il piccolo schermo secondario che si trova sul pannello superiore mostra l’identità della persona che ci sta chiamando, come avveniva in passato per i telefonini a conchiglia dell’era pre-smartphone.

Solo che ora questo mini display è anche touch: una animazione mostra la cornetta verde per rispondere e quella rossa per rifiutare la chiamata, opzioni che l’utente può scegliere scorrendo il dito. Questo dettaglio lascia ipotizzare che sarà possibile rispondere alla chiamate e parlare anche senza dover aprire il terminale.

Sempre nello spot Galaxy Z Flip, che riportiamo in questo articolo da un utente twitter, viene mostrata anche l’interfaccia per le videochiamate. Aprendo il terminale di 90 gradi è possibile appoggiarlo su un tavolo o una superficie per le videochiamate a mani libere. La parte superiore del display mostra il viso dell’interlocutore e il flusso video in entrata, mentre la parte inferiore dello schermo è dedicata all’interfaccia con i pulsanti di azione rapida e i controlli touch per audio, video, foto e altro.

Mentre finora per l’evento Unpacked dell’11 febbraio era attesa la presentazione della nuova gamma Galaxy S20, il nuovo spot Galaxy Z Flip conferma che anche il nuovo pieghevole sarà protagonista sul palco. Per le specifiche tecniche attese rimaniamo a questo articolo. Le previsioni puntano a un prezzo di 1.400 dollari circa con la commercializzazione che potrebbe cominciare presto, molto presto, forse addirittura già il 14 febbraio.

Macitynet sarà presente all’evento Galaxy Unpacked di martedì 11 febbraio per offrire ai lettori fotogalleria, reportage, dettagli e tutte le novità che saranno svelate sui nuovi top di gamma Galaxy S20, Galxy Z Flip, inclusi altri accessori e dispositivi in arrivo dal colosso sudcoreano. Tra questi con ogni probabilità ci saranno anche gli auricolari true wireless Galaxy Buds+ per la prima volta con app e compatibilità anche con iPhone.

