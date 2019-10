5 buone ragioni per provare la cuffie auricolari Xiaomi Haylou GT1 Pro

Abbiamo già parlato delle Haylou GT1 Pro, un paio di cuffie auricolari che si sono distinte fin dal lancio per le caratteristiche particolarmente avanzate e per il prezzo invitante.

Abbiamo quindi deciso di approfondire l’argomento e di sviscerare X buone ragioni che rendono queste cuffie molto interessanti per chi fosse alla ricerca di un paio di cuffie true wireless con caratteristiche rilevanti ma ad un prezzo compatibile praticamente con qualunque portafoglio.

MiOT Ecosystem

Haylou è un brand parte del MiOT Ecosystem, il grande ecosistema di azienda in cui Xiaomi ha in qualche modo investito, che si tratti di investimenti finanziari, consulenza strategica o partnership tecnologiche.

Sul dispositivo dunque non sarà presente il brand Xiaomi ma far parte del MiOT è ormai garanzia di qualità, necessaria per poter entrare nel circolo della fiducia di Xiaomi.

Comandi Soft Touch

Buona parte dei dispositivi venduti allo stesso prezzo delle Haylou GT1 Pro includono normali comandi via pulsante meccanico. Invece nel caso delle Haylou GT1 Pro sono disponibili i comando soft touch a sfioramento, che servono anche per richiamare gli assistenti vocali compatibili, Siri e Google Assistant.

26 ore di autonomia

Si tratta di un’autonomia eccezionale: la custodia di ricarica – dotata di aggancio magnetico – gode di una capienza energetica di 800 mAh che garantisce fino a 26 ore di autonomia. Una singola ricarica per le cuffie ha una durata infatti fino a 4 ore e grazie alla custodia possono essere ricaricate fino a 6.5 volte, per un totale di 26 ore di ascolto musicale, praticamente più di una giornata intera.

Supporto al codec AAC

La maggior parte delle cuffie auricolari in questa fascia di prezzo non supporta il codec AAC, che gode di una qualità sonora superiore al mp3 tradizionale e da sempre formato preferito da Apple. Le Xiaomi Haylou GT1 Pro invece lo supportano nativamente, per garantire un’esperienza sonora superiore.

Prezzo invidiabile

Il prezzo di queste Xiaomi Haylou GT1 Pro è di soli 19 euro con spedizione gratuita per l’Italia, prezzo che le rende un vero affare considerando le caratteristiche appena descritte.

Si acquistano cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.