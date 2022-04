Galaxy S22, il prezzo crolla per la questione GOS

Nella casa di Samsung in Corea del Sud i nuovi Galaxy S22 si possono ottenere a prezzi sensibilmente ribassati rispetto a quelli di listino, la metà e anche meno del prezzo originale, grazie a una serie di sussidi degli operatori introdotti per sostenere le vendite pare tutt’altro che brillanti.

Secondo Korea Times il problema è dovuto alla criticata modalità gioco, Game Optimizing Service siglata GOS. La funzione è stata introdotta per ottimizzare le prestazioni degli smartphone durante l’esecuzione dei giochi. Le lamentele degli utenti sono iniziate con la scoperta che questa modalità non poteva essere disattivata manualmente, con il risultato di una qualità inferiore durante le partite. Con la funzione GOS sempre attiva e in background in realtà le prestazioni dei Galaxy S22 raggiungevano la metà di quelle dichiarate al lancio da Samsung.

Samsung si è scusata con azionisti e clienti, oltre ad aver introdotto un aggiornamento che non limita le prestazioni degli smartphone fino a quando il terminale diventa bollente. Sembra comunque che la controversia sia all’origine delle vendite inferiori al previsto, per questa ragione i principali operatori di telefonia stanno introducendo sussidi sempre più sostanziosi per ridurre i prezzi dei Galaxy S22 per gli utenti che stipulano un abbonamento.

Questo vale per KT e LG Uplus che hanno incrementato ulteriormente i sussidi per Galaxy S22 fino a 450.000 won, circa 335 euro, e una somma ancora maggiore di 500.000 won, circa 370 euro, per Galaxy S22 Plus. Naturalmente i sussidi valgono per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento, con prezzi fino a 67 euro al mese, ma la testata sudcoreana rileva che dal momento dell’introduzione dei Galaxy S22 avvenuta qui il 25 febbraio, questi sussidi sono triplicati.

