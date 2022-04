Nuovi AirPods Pro nella seconda metà dell’anno?

Apple presenterà una versione aggiornata degli AirPods Pro nella seconda metà del 2022 e l’attuale modello non verrà probabilmente più prodotto.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities in un tweet che fa riferimento agli ordini degli AirPods di terza generazione; a causa di una “fallimentare strategia di segmentazione dei prodotti”, secondo l’analista la domanda di AirPods 3 è “significativamente inferiore” rispetto agli AirPods 2.

Per correggere il tiro e “evitare di ripetere lo stesso errore”, secondo Kuo Apple sospenderà la produzione dell’attuale generazione di AirPods Pro dopo il rilascio della seconda generazione di AirPods Pro nella seconda metà del 2022. L’analista ha inoltre aggiunto che gli ordini di AirPods 3 sarebbero stati ridotti di circa il 30%.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake.

