iPhone 14, i prezzi rischiano di aumentare di 100 dollari

Aggiornare il proprio iPhone quest’anno potrebbe costare di più: infatti l’ultima stima degli analisti mostra come i modelli della serie iPhone 14 in arrivo a settembre quest’anno potrebbero essere più costosi di 100 dollari rispetto ai prezzi di listino degli iPhone 13 attuali.

L’ampia catena di approvvigionamento di Apple è al lavoro per prepararsi alla produzione di iPhone, che verrà rilasciato quasi certamente il prossimo autunno. Tuttavia, un accordo tra i fornitori potrebbe finire per costringere Apple ad aumentare il prezzo dei suoi prodotti di punta. E non di poco.

L’analista di Wedbush Securities Dan Ives ha affermato che l’azienda ritiene che “un aumento dei prezzi di 100 dollari stia arrivando per l’iPhone 14”, segnala il Sun:

I prezzi sono aumentati lungo l’intera catena di approvvigionamento e Cupertino deve trasferire questi costi al consumatore in questa versione [di smartphone]

Vari elementi all’interno del settore componenti stanno aumentando i prezzi per vari motivi, come Samsung che ha aumentato i prezzi di produzione di chip del 20% a maggio. I blocchi legati al Covid hanno anche causato problemi alla catena di approvvigionamento di Apple, con i partner che lavorano per recuperare il ritardo sulla produzione.

Confermando l’affermazione di Ives, Ben Wood di CCS Insight ritiene che potrebbe verificarsi un aumento dei prezzi:

Non c’è dubbio che i costi di produzione e componenti continuino ad aumentare per tutti i produttori di elettronica di consumo e, nel caso del Regno Unito, anche i tassi di cambio sono un fattore che pesa Questi elementi suggerirebbero che potrebbe essere necessario un aumento dei prezzi, [anche se] dato il costo della vita, Apple potrebbe decidere che l’aumento dei prezzi potrebbe essere controproducente

Se Apple optasse per un aumento dei prezzi, il costo di un modello standard di iPhone potrebbe aumentare considerevolmente. Il modello base di iPhone 13 e iPhone 13 Pro che costano di listino, rispettivamente 799 e 999 dollari, potrebbero vedere nelle rispettive controparti iPhone 14 rialzi di prezzo, con un listino di 899 e 1.099 dollari.

Tuttavia, poiché si dice che Apple stia abbandonando il modello mini a favore di una variante più grande di iPhone standard (quindi un iPhone 14 Plus o Max), il modello entry-level potrebbe essere mantenuto a 799 dollari, pari a un aumento di prezzo di 100 dollari dai 699 dollari dell’iPhone 13 mini.

Per tutto quello che sappiamo ad oggi su iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.