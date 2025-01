In moto sicuri con il radar per angoli ciechi Garmin zūmo R1

Pubblicità

Avrete sicuramente già sentito parlare di Garmin Varia, il radar posteriore per biciclette un prodotto capace di avvertirci se alle nostre spalle sta arrivando un’autovettura. Oggi Garmin ha presentato zūmo R1 Radar un dispositivo molto simile per forma e sistema di montaggio ma pensato per le moto.

Il funzionamento di base è simile a quello di Varia, allerta se un’automezzo si avvicina, ma nello stesso tempo è stato anche adattato al bisogno dei motociciclista, in particolare a coprire gli angoli ciechi, quelle aree che non sono visibili negli specchietti, un sistema che abbiamo visto in azione su tante autovetture.

Consiste in alcune componenti chiave: ll radar che idealmente di colloca sul portatarga e due spie luminose integrate sul manubrio. Il dispositivo può essere utilizzato sia autonomamente, in questo caso sono le spie ad segnalare il lato da dove si avvicinano le autovetture, sia collegato all’app mobile zūmo Radar (qui è uno smartphone a fare da schermo) o al navigatore per moto Garmin zūmo XT2 da acquistare separatamente.

Il sistema si può anche collegare, attraverso l’app zūmo Radar al casco e mandare avvisi acustici.

Tra le principali caratteristiche segnaliamo

Monitoraggio fino a 60 metri

Avvisi audio personalizzabili

Resistenza alle intemperie

Spegnimento automatico a veicolo parcheggiato

Funzionamento senza batterie ma con l’impianto elettrico della moto (richiesto montaggio)

Il radar zūmo R1 è già in vendita su Garmin ad un prezzo di 599,99€