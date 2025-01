Garmin Instinct 3 con autonomia illimitata al CES 2025

Pubblicità

Il sogno di uno smartwatch che non debba essere mai ricaricato rimane fin dalla prima versione di Apple Watch, ma ad avvicinarsi di più all’obiettivo è stata Garmin che anche con i modelli della nuova serie Instinct 3 annunciati al CES 2025 continua a promettere un’autonomia pressoché illimitata su di uno smartwatch.

Questo nuovo modello, così come quello della serie precedente, ci riesce perché può fare affidamento alla ricarica solare, perciò semplicemente esponendolo alla luce del Sole è possibile ripristinare parte della sua energia nelle celle della batteria e arrivare così a dimenticarsi di toglierlo per doverlo ricaricare quando si va a dormire.

La versione top della serie monta invece uno schermo AMOLED che comunque aiuta nel risparmio energetico, dato che riesce a raggiungere comunque la bellezza di 24 giorni di autonomia con una sola carica.

Ciascuno dei nuovi orologi è inoltre dotato di una lunetta rinforzata in metallo e di una torcia integrata (impostabile anche con luce rossa per cercare qualcosa nello zaino di notte senza disturbare chi si trova nelle vicinanze), caratteristiche queste che aggiungono praticità e robustezza al design.

E proprio dal punto di vista della solidità, visto che sono orologi pensati per chi è appassionato di vita all’aria aperta, l’azienda dichiara la certificazione secondo lo standard militare MIL-STD 810 che promette quindi una resistenza agli urti e alle temperature estreme. Sono anche impermeabili fino a 100 metri di profondità, quindi li possono indossare anche gli appassionati di immersione.

Invece per quanto riguarda le funzioni legate alla salute c’è il tracciamento continuo di passi, frequenza cardiaca e sua variabilità HRV, qualità del sonno, più la funzione Pulse Ox per la misurazione dell’ossigenazione del sangue. Il tutto raccolto all’interno del Morning Report che offre una panoramica generale dei dati registrati fino al risveglio.

Invece in ambito sportivo questa serie è equipaggiata con applicazioni per attività all’aperto come escursionismo, corsa, ciclismo, pesca e sci. Ci sono strumenti avanzati come il GPS multi-banda con SatIQ che ottimizza la precisione della posizione e la durata della batteria e il TracBack che invece aiuta a tornare al punto di partenza seguendo a ritroso il percorso già effettuato.

Non mancano le app dedicate a sport indoor e fitness come HIIT, cardio, corsa su pista e pickleball per allenamenti sempre vari e stimolanti. E grazie alla compatibilità con Garmin Coach si possono ricevere programmi di allenamento adattivi per corsa e ciclismo, migliorando progressivamente le proprie prestazioni.

Tra le funzionalità più curiose, tramite l’app Garmin Messenger (gratis per iPhone e Android) è possibile inviare messaggi di testo a due vie direttamente dal dispositivo. Infine c’è il LiveTrack per condividere in tempo reale la propria posizione con familiari e amici, e l’incident detection per stare tranquilli durante le attività più impegnative.

Garmin Instinct 3: disponibilità e prezzi

Questi nuovi orologi sono disponibili dal 10 gennaio in due taglie, 45 mm e 50 mm, e in vari colori, tra cui il classico nero e tonalità più vivaci come il Neotropic e il Twilight, quest’ultimo parte della nuova collezione in edizione limitata Tropical Pulse.

I prezzi partono da 399,99 $ per i modelli con carica solare oppure 449,99 $ per quelli con schermo AMOLED.

