GeekMall compie 4 anni, sconti fino al 70%

GeekMall ha appena compiuto 4 anni e per festeggiare l’evento ha deciso di lanciare una campagna promozionale in cui gran parte dei suoi migliori prodotti in vendita vengono scontati fino al 70%.

Come se non bastasse fino al 10 Settembre c’è la possibilità di vincere buoni esclusivi da 100 € e fino a 1.000 €, oltre a codici sconto del 4% sul carrello o sconti mirati ad alcuni accessori, come la tastiera e il mouse da gamer targati Redragon o le cuffie over-ear di Tronsmart.

In alcuni casi c’è anche il prendi-due-paghi-uno, e poi chi si iscrive per la prima volta ottiene anche uno sconto immediato del 3%, oltre ad una serie di altri vantaggi.

In questo articolo vi segnaliamo alcune delle offerte in corso, con i codici speciali per attivarle, tenendo però presente che scadono tutte il 24 Settembre (salvo esaurimento anticipato delle scorte nei magazzini).

Eleglide C1

Bicicletta elettrica da trekking, con motore da 250 Watt e una batteria che promette fino a 150 chilometri di autonomia con una sola carica, è dotata di ammortizzatore e freni idraulici, ruote da 27″ e cambio Shimano a 7 velocità.

Costa 1.249,99 € la col codice C1ELEGLIDE la pagate 1.199,99 €.

Eleglide M1 PLUS

In alternativa c’è questa che è pensata appositamente per chi deve affrontare quotidianamente il tragitto casa-lavoro. Ha un’autonomia di 100 chilometri, batteria removibile e sospensioni idrauliche.

Costa 649,99 € la col codice NA8C7RT2 ve la portate a casa per 629,99 €.

FOSSiBOT F3600 Pro

Se invece vi serve una powerstation, ecco allora che questo modello da 3.840 Wh può cambiarvi la vita. Si possono collegare fino a due pacchi batteria aggiuntivi per estendere la capacità, e grazie all’uscita da 3.600 Watt può alimentare il 99,99% degli elettrodomestici che avete in casa.

Offre 13 porte di uscita e 5 possibilità di ricarica diverse. Con ruote e maniglia retrattile, la spostate con facilità ovunque ne abbiate bisogno.

Costa 1.799 € ma il codice FSBF3600pro ve la sconta a 1.599 €.

FOSSiBOT F2400

Questa è un’alternativa per chi ha bisogno di meno potenza e vuol risparmiare ancora qualche cosa. Con 2.048 Wh, eroga fino a 2.400 Watt, ha la ricarica rapida (1,5 ore) e 16 porte di uscita.

Viene normalmente venduta a 799 € ma col codice sconto 4wBwjfrZ attualmente attivo la pagate 749 €.

FOSSiBOT F800

Se volete spendere ancora meno c’è questa: 512 Wh, 800 Watt di uscita, ricarica solare completa in 2,5 ore e 8 uscite per ricaricare tutti i vostri dispositivi insieme.

Invece di 289 € potete inserire il codice XQvy4QaD e pagarla 279 €.

KTC H32S17

Per chi invece cerca un monitor questa è una buona occasione: 32 pollici, risoluzione 2.560 x 1.440 pixel, frequenza a 170 Hz (ottimo per il gaming, quindi), leggermente curvo ai bordi per una maggiore immersività e si può anche montare a parete.

Costa 219 € però se inserite il codice IAWZDTM6 lo sconto ve lo porta a 199 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.