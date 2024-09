Oppo Enco Buds2 auricolari a prezzo stracciato, solo 19,99€

Pubblicità Gli eccellenti, nel rapporto tra prezzo e prestazioni Oppo Enco Buds2 scendono in offerta a solo 19,99 €, un euro in più del minimo storico Questi auricolari, a detta dell’azienda, propongono un audio ricco e una esperienza d’ascolto personalizzata, anche perché in grado di ottimizzare in modo intelligente la curva di soppressione del rumore in base alla struttura del canale uditivo di ciascun utente. Offrono accesso anche a un equalizzatore di suoni personalizzato, che può essere attivato attraverso l’apposita funzionalità dell’app HeyMelody. Inoltre, grazie al chip ANC gli Oppo Enco Buds2 hanno una profondità di cancellazione del rumore fino a 42dB. Tra le feature più avanzate anche la funzione Triple-Mic, che consente di catturare la voce in modo cristallino, anche negli ambienti più rumorosi, e la modalità Trasparenza, che permette agli utenti di sentire i suoni ambientali circostanti, quando necessario. OPPO Enco Buds2 propongono un design premium, caratterizzato da un particolare processo di rivestimento applicato sulla superficie posteriore che conferisce un aspetto lucido e metallico. Quanto ad autonomia, la batteria assicura fino a 30 ore di riproduzione totale grazie al case di ricarica. Tra le altre funzionalità, quando collegate tramite bluetooth allo smartphone, consentono di gestire l’otturatore della camera con un doppio click. Il prezzo consigliato per gli auricolari Oppo è di 49,99 €. 19,99 euro, è solo un euro in più del minimo che hanno raggiunto alle offerte di Primavera. Click qui per comprare.

