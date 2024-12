Su GeekMall è ancora Cyber Monday, approfittatene adesso

Pubblicità

Se il Black Friday non vi è stato di aiuto e neppure al Cyber Monday di ieri siete riusciti a trovare quello che volevate, niente paura: su GeekMall c’è ancora tempo per approfittare dei saldi in corso in questi giorni, con la possibilità di ottenere ulteriori risparmi inserendo alcuni codici nel carrello.

Se infatti superate una certa soglia di spesa, è possibile ottenere un ulteriore sconto sul totale anche se i prezzi dei prodotti sono già scontati. Nello specifico se state spendendo:

Più di 100 € – ottenete 10 € di sconto inserendo il codice 100CM10 nel carrello;

inserendo il codice nel carrello; Più di 300 € – ottenete 20 € di sconto inserendo il codice 300CM20 nel carrello;

inserendo il codice nel carrello; Più di 500 € – ottenete 30 € di sconto inserendo il codice 500CM30 nel carrello;

inserendo il codice nel carrello; Più di 700 € – ottenete 40 € di sconto inserendo il codice 700CM40 nel carrello.

Di seguito vi segnaliamo inoltre alcuni dei prodotti più interessanti in offerta in questo momento, che vengono ulteriormente scontati grazie ad altri codici speciali.

Proscenic F20A

È un aspirapolvere 3-in-1 che combina aspirazione, lavaggio e pulizia automatica. Con 380 giri al minuto della spazzola, rimuove macchie difficili come olio e sugo.

La batteria da 6.000 mAh offre 35 minuti di autonomia, mentre i due serbatoi da 1 litro permettono una pulizia continua.

La funzione di autopulizia e l’asciugatura ad aria garantiscono una manutenzione semplice. Il display LED e la guida vocale ne migliorano l’usabilità.

Proscenic F20A costa 189 € ma col codice VQPY5WEB lo comprate in offerta a 179 €.

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro costa 1,699 € ma col codice FSBF3600pro lo comprate in offerta a 1,699 €.

KTC M27T20

Ecco un monitor da gioco da 27″ con Quantum Dot e risoluzione 2560 x 1440 pixel. Offre 165 Hz di frequenza di aggiornamento, 1ms di tempo di risposta, e 576 zone di oscuramento locale per un contrasto di qualità.

Supporta DisplayHDR 1000 con una gamma cromatica estesa. Inoltre, ha un supporto regolabile, altoparlanti e luce RGB per rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva.

KTC M27T20 costa 299 € ma col codice K3JTEZUE lo comprate in offerta a 289 €.

Ultenic AC1 Elite

È un aspirapolvere con mop, 50 minuti di autonomia e 3 modalità di pulizia.

Ha un doppio serbatoio per acqua pulita e sporca, un sistema di rilevamento intelligente e una funzione di autopulizia.

C’è anche la separazione liquido-solido per semplificarne lo smaltimento.

Ultenic AC1 Elite costa 179 € ma col codice 100CM10 lo comprate in offerta a 169 €.

Proscenic Q8 Max

Questo invece è un robot con aspirazione fino a 4200 Pa e 200 minuti di autonomia. La navigazione LiDAR mappa l’ambiente e crea mappe per 5 piani.

Offre modalità di sollevamento tappeti e 3 regolazioni della potenza per diverse superfici. È ottimo per case con animali domestici grazie alla sua capacità di catturare peli e allergeni.

Proscenic Q8 Max costa 209 € ma col codice ZMBIHW8U lo comprate in offerta a 199 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.