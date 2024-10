GeekMall lancia i saldi di Halloween sulla tecnologia

Pubblicità

GeekMall ha lanciato i suoi “risparmi da brivido” per Halloween: fino al 31 Ottobre è possibile comprare in sconto decine di prodotti, con importanti ribassi soprattutto su quelli di tecnologia. Si tratta quindi di una promozione particolarmente interessante per i nostri lettori che, per l’occasione, potranno dotarsi di quel che hanno sempre desiderato senza spendere una fortuna.

Si va dai videoproiettori come ETOE Seal Pro con risoluzione nativa 1080P, Google TV integrato e messa a fuoco automatica per soli 329 €, a TV da esterno, incisori laser e molto altro ancora.

Potete partire da questa pagina per sfogliare tutte le offerte del momento; oppure potete continuare a leggere questo articolo per scoprire alcuni di quelli che la nostra redazione ha ritenuto più interessanti e meritevoli di una segnalazione.

FOSSiBOT F1200

È una stazione elettrica portatile con una capacità di 1024Wh e una potenza continua di 1200W, ideale per attività all’aperto e situazioni di emergenza. Con un peso di soli 11,5 kg, è facilmente trasportabile e presenta 7 porte di uscita, che consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente. La ricarica rapida, che porta la batteria da 0 a 80% in 49 minuti, assicura che il dispositivo sia pronto all’uso in tempi brevi, rendendolo un compagno pratico per viaggi e avventure.

A differenza del F2400, il F1200 offre un equilibrio tra capacità e portabilità, risultando migliore per chi cerca una soluzione leggera. La batteria LiFePO4 garantisce una lunga durata con oltre 4000 cicli, mentre la funzione UPS consente un’alimentazione continua durante interruzioni di corrente. L’uscita a onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili, rendendo il F1200 una scelta sicura e versatile per chi ha bisogno di energia portatile in modo semplice.

Costa 459 € ma in questo momento inserendo il codice FSBF1200 è possibile comprarlo in sconto a 399 €.

FOSSiBOT F2400

Il FOSSiBOT F2400, con una capacità di 2048Wh e una potenza di 2400W, si posiziona come una soluzione energetica robusta e potente, adatta ad alimentare anche dispositivi ad alta richiesta come elettrodomestici e strumenti di lavoro. Con 16 porte di uscita, tra cui 3 prese AC e diverse porte USB, può gestire facilmente un numero maggiore di dispositivi contemporaneamente. La ricarica ultra rapida consente di passare da 0 a 80% in 70 minuti, rendendo il F2400 particolarmente efficiente per utilizzi intensivi.

Rispetto al F1200, il F2400 offre una capacità significativamente superiore, ideale per chi ha bisogno di alimentare più apparecchi o quelli ad alta potenza. La tecnologia inverter bidirezionale migliora la gestione della potenza, mentre la funzione UPS assicura alimentazione continua.

Costa 849 € ma in questo momento inserendo il codice vtkRKKvL è possibile comprarlo in sconto a 799 €.

ETOE Seal Pro

Questo proiettore si distingue per la sua luminosità di 1000 ANSI lumen e la risoluzione nativa di 1080P. Supporta la decodifica 4K e dispone di un sistema Google TV integrato, permettendo l’accesso diretto a servizi di streaming come Netflix e Disney+.

A differenza dell’Ultimea Apollo P40, che ha una luminosità inferiore di 700 ANSI lumen, il Seal Pro garantisce una visibilità migliore in condizioni di luce intensa. La messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale automatica facilitano l’installazione, assicurando immagini chiare da varie angolazioni, una funzionalità che anche l’Apollo P40 offre ma con una correzione di ±50°.

In termini di audio, l’ETOE Seal Pro è dotato di doppi altoparlanti da 2x10W con supporto per Dolby Atmos. Questo lo rende più potente rispetto agli altoparlanti da 2x5W dell’Ultimea Apollo P40.

Costa 349 € ma in questo momento inserendo il codice ETOEJ1ZD è possibile comprarlo in sconto a 329 €.

Ultimea Apollo P40

L’Ultimea Apollo P40 offre una risoluzione nativa di 1080P con un elevato rapporto di contrasto di 12000:1, che garantisce immagini nitide e dettagliate, anche se con una luminosità inferiore di 700 ANSI lumen rispetto all’ETOE Seal Pro. Le dimensioni di proiezione possono raggiungere 150 pollici, mentre la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale digitale lo rendono adatto per spazi domestici e professionali, permettendo un’installazione senza stress, simile a quella del Seal Pro, ma con una correzione limitata.

Dotato di Bluetooth 5.0 e WiFi dual-band, offre una flessibilità di utilizzo che si avvicina a quella dell’ETOE Seal Pro. La tecnologia del motore completamente sigillato previene l’ingresso di polvere e migliora la durata del proiettore. Inoltre, con diverse porte di ingresso, è facilmente collegabile a vari dispositivi come smartphone, console di gioco e laptop, rendendolo versatile per esigenze di intrattenimento e lavoro, anche se non offre la stessa potenza audio del Seal Pro.

Costa 179 € ma in questo momento inserendo il codice UI8AK5VK è possibile comprarlo in sconto a 164 €.

Narwal Freo X Plus

Il Narwal Freo X Plus offre una potente aspirazione di 7800 Pa ed è progettato con una spazzola antigroviglio, rendendolo ideale per le case con animali domestici. Può funzionare fino a 210 minuti e presenta una tecnologia di compressione della polvere che permette di immagazzinare polvere per fino a 7 settimane.

La navigazione è garantita dalla tecnologia Tri-Laser, che consente di evitare ostacoli anche in condizioni di scarsa luminosità. Quando riconosce un tappeto, il mop si solleva automaticamente e utilizza una pressione di 6N per pulire in profondità. Con il controllo vocale e l’app, rispetto al Narwal Freo X Ultra, il Plus ha una potenza di aspirazione inferiore e una pressione di pulizia minore.

Al momento lo trovate in offerta a 249 €.

Narwal Freo X Ultra

Il Narwal Freo X Ultra migliora ulteriormente le specifiche con un’aspirazione di 8200 Pa e un mop a doppio disco triangolare rotante che aumenta la potenza pulente. Anche questo modello ha un’autonomia di 210 minuti e la capacità di immagazzinare polvere per 7 settimane.

La tecnologia DirtSense rileva il livello di sporco e pulisce fino a quando il pavimento non è completamente pulito. La stazione base integrata gestisce la pulizia e l’asciugatura automatica del mop.

Rispetto al Freo X Plus, l’Ultra ha una maggiore pressione di pulizia di 12N, una modalità EdgeSwing™ per una pulizia approfondita degli angoli e opera a un volume di 33 decibel, rendendolo ancora più silenzioso.

Al momento lo trovate in offerta a 699 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

