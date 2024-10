Disponibile iPadOS 18.0.1 per iPad Mini 7, un giorno prima delle consegne

Pubblicità

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iPadOS 18.0.1, versione destinata specificatamente agli iPad mini 7, dispositivi che arriveranno ufficialmente sul mercato a partire da mercoledì 23 ottobre, quando saranno disponibile negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

A riferirlo è il sito statunitense Macrumors spiegando che l’update a iPadOS 18.0.1 è sostanzialmente identico al precedente update a iPadOS 18.0.1 rilasciato a inizio ottobre ma il numero di build indicato è diverso (“22A8380”).

Nel momento in cui scriviamo l’iPad Mini 7 non è ancora arrivato nei negozi europei ma in Australia e Nuova Zelanda i primi utenti che l’hanno ordinato nei pre-ordini dovrebbero riceverlo a breve. L’update a questa build di iPadOS sarà proposto durante la fase di setup iniziale.

iPadOS 18.0.1 include la soluzione a un bug con l’app Messaggi che poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso; è risolto anche un diverso problema con le prestazioni che potevano diminuire a causa di un problema di allocazione della memoria.

iPad mini 7 vanta display Liquid Retina da 8,3″ e chip A17 Pro che promette un balzo in termini di prestazioni. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo supporta lo Smart HDR 4. Lo spazio di archiviazione parte da 128GB, il doppio rispetto alla generazione precedente. il dispositivo è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E e non manca la porta USB-C fino a 2 volte più rapida rispetto alla generazione precedente, con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps per importare foto e video di grandi dimensioni a velocità superiore.

I pre-ordini di iPad mini 7 sono partiti dal 15 ottobre; è disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale, con prezzi a partire da €609 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €779 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.

A questo indirizzo trovate un nostro confronto tra iPad mini con A17 Pro e iPad mini 6.