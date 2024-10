Arriva un’App Store tutto dedicato ai giochi

Pubblicità

Apple sta lavorando a un App Store del tutto nuovo, uno store interamente dedicato ai giochi che dovrebbe rendere i vari dispositivi ancora più interessanti per i gamer.

Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che questo – presunto – futuro App Store dedicato ai giochi dovrebbe essere una fusione tra l’attuale App Store, Apple Arcade e le funzionalità offerte dal Game Center (l’impostazione che permette di giocare con amici, vincere medaglie virtuali ed entrare in competizione nei tabelloni punteggi su tutti i dispositivi).

Lo store in questione dovrebbe offrire una sezione “Play Now” con contenuti dedicati al gaming, mostrare suggerimenti e permettere di richiamare la scheda Game Center da dove visualizzare i progressi nei vari giochi, obiettivi raggiunti, vedere la propria posizione in classifica rispetto agli amici e conoscere titoli ai quali stanno giocando gli amici.

Apple – spiega ancora 9to5mac – intende offrire sia titoli disponibili attualmente su Apple Arcade, sia altri giochi presenti su App Store. L’azienda si occuperà di promuovere eventi legati al gaming e mostrare quando necessario dettagli su importanti update. Non è da escludere l’integrazione con le app FaceTime e Messaggi, con funzioni che potrebbero permettere di giocare da remoto con amici, e anche App Clip (una piccola parte di un’app che consente agli utenti di eseguire vari azioni in modo rapido, senza scaricare un’app vera e propria) con mini-demo dei giochi.

L’indiscrezione è stata riferita al sito statunitense da una non meglio precisata fonte anonima, e non è chiaro entro quando Cupertino intenda offrire la novità. Il “rumor” è da prendere con le molle e alcune funzionalità sembrano simili a Xbox per iPhone, app che consente di esplorare il catalogo dei giochi, condividere filmati dai giochi e screenshot, chattare, ricevere notifiche quando nuovi giochi sono in arrivo, riscattare ricompense Game Pass, festeggiare i progressi con gli obiettivi e altro ancora.