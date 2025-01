GeekMall sconta tutto per la Winter Sale 2025

Pubblicità

È appena partita la Winter Sale 2025, una nuova campagna promozionale attraverso cui GeekMall festeggia l’inizio del nuovo anno e la stagione invernale scontando diversi prodotti utili per risparmiarsi la fatica della pulizia di casa e rendere le giornate un po’ più comode per tutti.

Sono diversi i prodotti in offerta, soprattutto per quanto riguarda la categoria Smart Home, dove è possibile ottenere un ulteriore 8% di sconto inserendo il codice SHAnno8. Se invece si superano i 100 € nel carrello basta inserire il codice 100anno10 per risparmiare altri 10 €, mentre col codice 200anno15 si risparmiano 15 € superando i 200 € di spesa.

In questa pagina trovate tutti gli sconti attualmente in corso: di seguito invece alcune segnalazioni ritenute particolarmente interessanti dai membri della nostra redazione.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048Wh e una potenza di uscita di 2400W, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 normalmente costa 829 € , ma inserendo il codice vtkRKKvL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 779 €.

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro normalmente costa 1799 € , ma inserendo il codice FSBF3600pro nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 1599 €.

Ultenic AC1 Elite

È un aspirapolvere con mop, 50 minuti di autonomia e 3 modalità di pulizia.

Ha un doppio serbatoio per acqua pulita e sporca, un sistema di rilevamento intelligente e una funzione di autopulizia.

C’è anche la separazione liquido-solido per semplificarne lo smaltimento.

Ultenic AC1 Elite costa 199 € ma col codice 100anno10 lo comprate in offerta a 189 €.

Proscenic Q8 Max

Questo è un robot con aspirazione fino a 4200 Pa e 200 minuti di autonomia. La navigazione LiDAR mappa l’ambiente e crea mappe per 5 piani.

Offre modalità di sollevamento tappeti e 3 regolazioni della potenza per diverse superfici. È ottimo per case con animali domestici grazie alla sua capacità di catturare peli e allergeni.

Proscenic Q8 Max normalmente costa 219 € , ma inserendo il codice ZMBIHW8U nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 205 €.

NEWTRAL NT002

È una sedia ergonomica dotata di un supporto lombare con un meccanismo autoregolante che si adatta alle diverse posture, e di uno schienale regolabile in altezza con 5 posizioni di blocco e 4 opzioni di inclinazione. Il cuscino in schiuma e il sedile con inclinazione sincronizzata offrono un comfort duraturo e una postura corretta, ideale per lunghe ore di seduta.

Questa sedia include anche un poggiapiedi esteso per favorire la circolazione sanguigna e migliorare il riposo, oltre a un poggiatesta regolabile per ridurre la tensione su collo e spalle. I braccioli imbottiti sono completamente regolabili e lo schienale in rete traspirante assicura un’ottima ventilazione, mantenendo la schiena fresca e asciutta.

NEWTRAL NT002 normalmente costa 359 € , ma inserendo il codice MFEQZGCJ nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 329 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.